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Какое авто самое популярное в Украине: появился свежий рейтинг

Анастасия Крыщук

Какое авто самое популярное в Украине: появился свежий рейтинг
ТОП-10 самых востребованных новых ''легковушек'' июня. Источник: freepik

Украинские автолюбители продолжают отдавать предпочтение кроссоверам и внедорожникам. Это было не менее заметным и в июне текущего года, когда большинство покупок авто касались именно кроссоверов.

Лидером по популярности оказался Renault Duster, который зарегистрировали 447 раз в течение месяца. Второе и третье места заняли Toyota RAV-4 и Honda M-NV соответственно. Об этом рассказали в "Укравтопроме".

В ТОП-10 самых популярных новых легковых автомобилей за июнь вошли:

  • Renault Duster – 447 ед.;
  • Toyota RAV-4 – 424 ед.;
  • Honda M-NV – 140 ед.;
  • Toyota Camry – 138 ед.;
  • BMW X5 – 115 ед.;
  • Suzuki SX4 – 114 ед.;
  • Mitsubishi L200 – 113 ед.;
  • Mazda CX5 – 111 ед.;
  • KIA Sportage – 107 ед.;
  • BMW 3 – 104 ед.

Напомним, ранее эксперты назвали самые надежные новые автомобили, которые можно смело покупать.

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