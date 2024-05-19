Какие виды цветов не стоит сажать у овощей, чтобы не испортить урожай
Правильный выбор цветов для вашего огорода может не только украсить его, но и помочь защитить урожай, способствуя гармоничному росту и развитию овощных культур.
Однако некоторые цветы не рекомендуется сажать у овощей, ведь они могут конкурировать с ними за ресурсы, быть несовместимыми с определенными почвенными условиями или даже привлекать вредителей. Вот несколько из них, которых лучше избегать в вашем овощном саду, о которых пишет noviydoctor.com.
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1. Бархатцы (Tagetes):
Хотя бархатцы часто используются для отпугивания вредителей, таких как нематоды, они могут отрицательно влиять на некоторые овощи, особенно если занимают много места и конкурируют за воду и питательные вещества.
2. Дельфиниум (Delphinium):
Эти цветы нуждаются в много питательных веществ и могут конкурировать с овощами за них в почве. Кроме того, они могут быть токсичными для некоторых растений.
3. Гладиолусы (Gladiolus):
Гладиолусы могут привлекать трипсы, которые вредят овощам. Их высокие стебли также создают тень, которая нежелательна для многих овощных культур, нуждающихся в солнце.
4. Ирисы (Iris):
Ирисы имеют большие корневища, которые могут вытеснять корни овощей. Они также любят влажные условия, которые не всегда подходят для всех овощных культур.
5. Лилии (Lilium):
Лилии могут конкурировать с овощами за пространство и питательные вещества. Их высокие стебли также могут затенять более низкие растения, ограничивая их доступ к свету.
Важно помнить:
- Некоторые цветы имеют мощные корневые системы, конкурирующие с овощами за воду и питательные вещества. Убедитесь, что всем растениям хватает пространства и питательных веществ.
- Часть цветов выделяет химические вещества, которые могут угнетать рост других растений. Проверьте совместимость растений перед посадкой.
- Высокие цветы могут создавать тень, которая нежелательна для солнцелюбивых овощей. Размещайте высокие растения так, чтобы они не затеняли овощи.
Чтобы избежать проблем, выбирайте цветы, которые хорошо совместимы с овощными культурами.
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