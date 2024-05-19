Какие виды цветов не стоит сажать у овощей, чтобы не испортить урожай

Правильный выбор цветов для вашего огорода может не только украсить его, но и помочь защитить урожай, способствуя гармоничному росту и развитию овощных культур.

Однако некоторые цветы не рекомендуется сажать у овощей, ведь они могут конкурировать с ними за ресурсы, быть несовместимыми с определенными почвенными условиями или даже привлекать вредителей. Вот несколько из них, которых лучше избегать в вашем овощном саду, о которых пишет noviydoctor.com.

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1. Бархатцы (Tagetes):

Хотя бархатцы часто используются для отпугивания вредителей, таких как нематоды, они могут отрицательно влиять на некоторые овощи, особенно если занимают много места и конкурируют за воду и питательные вещества.

2. Дельфиниум (Delphinium):

Эти цветы нуждаются в много питательных веществ и могут конкурировать с овощами за них в почве. Кроме того, они могут быть токсичными для некоторых растений.

3. Гладиолусы (Gladiolus):

Гладиолусы могут привлекать трипсы, которые вредят овощам. Их высокие стебли также создают тень, которая нежелательна для многих овощных культур, нуждающихся в солнце.

4. Ирисы (Iris):

Ирисы имеют большие корневища, которые могут вытеснять корни овощей. Они также любят влажные условия, которые не всегда подходят для всех овощных культур.

5. Лилии (Lilium):

Лилии могут конкурировать с овощами за пространство и питательные вещества. Их высокие стебли также могут затенять более низкие растения, ограничивая их доступ к свету.

Важно помнить:

Некоторые цветы имеют мощные корневые системы, конкурирующие с овощами за воду и питательные вещества. Убедитесь, что всем растениям хватает пространства и питательных веществ.

Часть цветов выделяет химические вещества, которые могут угнетать рост других растений. Проверьте совместимость растений перед посадкой.

Высокие цветы могут создавать тень, которая нежелательна для солнцелюбивых овощей. Размещайте высокие растения так, чтобы они не затеняли овощи.

Чтобы избежать проблем, выбирайте цветы, которые хорошо совместимы с овощными культурами.

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