Какие комнатные растения сокращают количество пыли дома

Все мы стремимся к чистоте и свежести в наших домах. И как оказывается, некоторые комнатные растения могут в этом помочь! Они не только украшают интерьер, но и очищают воздух от вредных веществ. Эксперты по изданию Express.co.uk рекомендуют обратить внимание на следующие цветы:

Спатифиллум:

Это элегантное растение с темными листьями и белыми цветами не только красиво выглядит, но и легко в уходе. Спатифиллум отлично фильтрует воздух, поглощая такие токсины, как бензол, формальдегид и трихлорэтилен. Для оптимального поглощения вредных веществ важно обеспечить растению почву с достаточной проницаемостью воздуха.

Хлорофитум хохлатый:

Это растение, известное в народе как "растение-паук", полюбилось за его способность удалять с воздуха различные загрязнения: пыль, формальдегид, угарный газ, толуол и ксилол. Хлорофитум отлично подходит для ванной комнаты и кухни. Исследования NASA показали, что это комнатное растение в течение 24 часов может удалить из герметичной камеры 95% формальдегида.

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Ховея Форстера (комнатная пальма):

Это эффектное растение не только украшает интерьер, но и очищает воздух, улучшая концентрацию внимания и памяти. Ховея поглощает такие опасные токсины, как аммиак, формальдегид и угарный газ. Уход за этим комнатным растением достаточно прост: ему не нужно много света и влаги.

Сансевьерия:

Это популярное в Украине растение неприхотливо к условиям: оно может расти даже без прямого солнечного света. Сансевьерия очищает воздух от бензола, формальдегида, ксилола, трихлорэтилена и толуола. Это комнатное растение увлажняет воздух и выделяет кислород, что уменьшает влияние аллергенов и облегчает дыхание. Уход за Сансевьерией очень прост.

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