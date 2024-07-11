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Какие комнатные растения привлекают тараканов: их нужно обходить стороной

Цихоцкая Мария

Какие комнатные растения привлекают тараканов: их нужно обходить стороной
Оказывается, некоторые комнатные растения очень привлекают тараканов.

Тараканы – это неприятные насекомые, которых никто не хочет видеть в своем доме. Их появление может быть связано с разными факторами, но одним из них, о котором часто забывают, являются комнатные растения. Об этом пишет ТСН.

Оказывается, некоторые комнатные растения очень привлекают тараканов. К таким "любимцам" вредителей относятся:

  • Ее сочные листья и рыхлая земля становятся настоящим раем для тараканов.
  • Вереск: Это растение любит влагу, которая также привлекает насекомых.
  • Бамбук: Стебли бамбука становятся укрытием и источником еды для тараканов.
  • Папирус: Его болотистая почва и влажность создают идеальные условия для размножения вредителей.
  • Орхидея: Даже это изысканное растение может стать домом для тараканов, если за ним неправильно ухаживать.

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Как уберечь комнатные растения от тараканов:

  • Не подпитывайте растения органикой: Это может превратить почву в питомник для насекомых.
  • Регулярно проверяйте вазоны: Удалите опавшие листья, землю и другие остатки, которые могут привлекать тараканов.
  • Поддерживайте чистоту: Не допускайте скопления мусора и остатков пищи возле горшков.
  • Следите за влажностью почвы: Переувлажнение может стать еще одним привлекающим тараканов фактором.

Помните: комнатные растения – это не единственная причина появления тараканов. Важно также соблюдать чистоту в доме, регулярно выносить мусор и заделывать щели, через которые могут проникнуть насекомые.

Борьба с тараканами с помощью подручных средств:

  • Борная кислота: Сделайте шарики из яичного желтка, муки и борной кислоты. Разложите их в местах скопления тараканов.
  • Нашатырный спирт: Протрите кухонные поверхности нашатырным спиртом. Этот запах отпугивает тараканов.
  • Уксус: Сделайте раствор из воды и уксуса (1:1) и протрите кухонную поверхность.
  • Самодельные ловушки: Налейте пиво или насыпьте что-нибудь сладкое в миску, смажьте ее края вазелином или маслом. Тараканы, забравшись в ловушку, уже не смогут из нее выбраться.

Напомним, мы уже писали, какие комнатные растения не следует держать дома.

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