Какие два прибора съедают четверть электричества в доме и накручивают счетчик
В результате массированных ракетных ударов по энергосистеме Украины экономия электроэнергии стала не просто сознательной привычкой, но и необходимостью.
На сайте OBOZREVATEL поделились советами, как уменьшить потребление электроэнергии на дому и сэкономить на счетах. Даже небольшие изменения в ваших привычках могут привести к значительной экономии электроэнергии. Экономия электроэнергии – это не только экономия средств, но и забота об окружающей среде.
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Наиболее энергоемкие приборы:
- Телевизоры и компьютеры: вместе они потребляют около 28% от всей электроэнергии в доме.
- Холодильник: его потребление составляет около 15% от общего объема.
- Стиральная машина: при использовании дважды в неделю по часу она потребляет 8-12% электроэнергии.
Как сэкономить:
- Выключайте приборы, когда они не используются. Это самый простой и эффективный способ снизить потребление.
- Заменяйте лампочки на энергосберегающие. LED-лампочки потребляют в 7-10 раз меньше электроэнергии, чем обычные лампы накаливания.
- Отключайте зарядные устройства от сети, когда они не используются. Даже в выключенном состоянии они могут потреблять "холостой ход".
- Используйте режимы экономии энергии. Многие приборы имеют режимы экономии энергии, позволяющие снизить их потребление.
- Сушите одежду на веревке вместо сушилки. Электрическая сушилка для одежды – один из самых энергоемких приборов в доме.
- Принимайте душ вместо ванной. Ванна потребляет гораздо больше воды и электроэнергии, чем душ.
- Готовьте еду на газовой плите, а не на электроплите. Газовая плита обычно экономнее, чем электроплита.
- Установите термостат с программируемым режимом. Это позволит вам регулировать температуру дома в зависимости от времени суток и дня недели.
- Утеплите свой дом. Это поможет вам сохранить тепло зимой и прохладу летом, что приведет к уменьшению потребления энергии.
Напомним, мы уже писали, как сэкономить электроэнергию: ответ эксперта.
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