Какие два прибора съедают четверть электричества в доме и накручивают счетчик

В результате массированных ракетных ударов по энергосистеме Украины экономия электроэнергии стала не просто сознательной привычкой, но и необходимостью.

На сайте OBOZREVATEL поделились советами, как уменьшить потребление электроэнергии на дому и сэкономить на счетах. Даже небольшие изменения в ваших привычках могут привести к значительной экономии электроэнергии. Экономия электроэнергии – это не только экономия средств, но и забота об окружающей среде.

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Наиболее энергоемкие приборы:

Телевизоры и компьютеры: вместе они потребляют около 28% от всей электроэнергии в доме.

вместе они потребляют около 28% от всей электроэнергии в доме. Холодильник: его потребление составляет около 15% от общего объема.

его потребление составляет около 15% от общего объема. Стиральная машина: при использовании дважды в неделю по часу она потребляет 8-12% электроэнергии.

Как сэкономить:

Выключайте приборы, когда они не используются. Это самый простой и эффективный способ снизить потребление.

Это самый простой и эффективный способ снизить потребление. Заменяйте лампочки на энергосберегающие. LED-лампочки потребляют в 7-10 раз меньше электроэнергии, чем обычные лампы накаливания.

LED-лампочки потребляют в 7-10 раз меньше электроэнергии, чем обычные лампы накаливания. Отключайте зарядные устройства от сети, когда они не используются. Даже в выключенном состоянии они могут потреблять "холостой ход".

Даже в выключенном состоянии они могут потреблять "холостой ход". Используйте режимы экономии энергии. Многие приборы имеют режимы экономии энергии, позволяющие снизить их потребление.

Многие приборы имеют режимы экономии энергии, позволяющие снизить их потребление. Сушите одежду на веревке вместо сушилки. Электрическая сушилка для одежды – один из самых энергоемких приборов в доме.

Электрическая сушилка для одежды – один из самых энергоемких приборов в доме. Принимайте душ вместо ванной. Ванна потребляет гораздо больше воды и электроэнергии, чем душ.

Ванна потребляет гораздо больше воды и электроэнергии, чем душ. Готовьте еду на газовой плите, а не на электроплите. Газовая плита обычно экономнее, чем электроплита.

Газовая плита обычно экономнее, чем электроплита. Установите термостат с программируемым режимом. Это позволит вам регулировать температуру дома в зависимости от времени суток и дня недели.

Это позволит вам регулировать температуру дома в зависимости от времени суток и дня недели. Утеплите свой дом. Это поможет вам сохранить тепло зимой и прохладу летом, что приведет к уменьшению потребления энергии.

Напомним, мы уже писали, как сэкономить электроэнергию: ответ эксперта.

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