Как выбрать платье на выпускной, чтобы выглядеть неотразимо: советы от Андре Тана
Выпускной вечер – это особое событие, которое навсегда остается в памяти. Чтобы фото с выпускного альбома вызвали искреннюю улыбку, а не чувство стыда, важно тщательно подойти к выбору наряда.
Известный украинский дизайнер Андре Тан поделился подборкой безупречных образов, которые подчеркнут вашу красоту и сделают этот день незабываемым. Об этом пишет Главред.
Кукольное платье:
- Невероятно женственный и романтичный вариант, идеален для юных красавиц.
- Этот фасон станет эмблемой прощания с детством.
- Воздушные ткани, игривые фасоны и нежные цвета создадут образ настоящей принцессы.
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Силуэтное платье:
- Элегантность и утонченность – вот ключевые слова для этого образа.
- Обжатый крой и изысканные детали подчеркнут вашу фигуру и не оставят вас без внимания.
Макси платье:
- По словам дизайнера, это классика, которая никогда не выходит из моды.
- Выбирайте модели из легких струящихся тканей (шелк, шифон, атлас), чтобы подчеркнуть свою женственность.
- Дополните образ массивными серьгами, изящным колье или стильным клатчем.
Костюм:
- Стильный и дерзкий выбор для тех, кто стремится выделиться.
- Сочетайте жакет с брюками или юбкой, экспериментируйте с цветами и аксессуарами, создавая неповторимый образ.
Комбинезон:
- Этот вариант обеспечит вам свободу движений и комфорт на протяжении всего вечера.
- Выбирайте модели из струящихся тканей или с интересными деталями, чтобы придать образу праздничности.
Совет от Андре Тана:
"Не бойтесь экспериментировать! Главное - это выбрать наряды, в которых вы будете чувствовать себя уверенно и красивой. Это ваш день, сияйте и наслаждайтесь каждым мгновением!"
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