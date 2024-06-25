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Как визуально омолодить лицо с помощью румян

Цихоцкая Мария

Как визуально омолодить лицо с помощью румян
Макияж может стать отличным инструментом для коррекции этих изменений, помогая сохранить молодость.

С возрастом наша кожа теряет упругость, появляются морщинки и другие признаки старения. Макияж может стать отличным инструментом для коррекции этих изменений, помогая сохранить молодость. Однако, не все знают, как правильно наносить косметику, чтобы подчеркнуть свою красоту, а не прибавить себе возраст.

Визажистка Миа Гоксвелл, имеющая опыт работы с такими звездами, как Памела Андерсон и Роуз Бирн, поделилась секретом омолаживающего макияжа с использованием румян.

Самая распространенная ошибка: нанесение румян на "яблочка" щек. Это зрительно опускает черты лица, делая его уставшим.

Как правильно наносить румяна:

  • Размещение: Нанесите румяна чуть выше "яблочек" щек, на верхнюю часть скул.
  • Растушевка: Растушевывайте румяна вверх и немного наружу, к вискам.
  • Контуринг: вместо четкой линии от уха до центра щеки, сделайте легкую тень чуть выше.

Этот простой прием поможет визуально подтянуть овал лица, сделать его более свежим и сияющим.

Вот еще несколько советов от Мии Гоксвелл:

  • Выбирайте румяна натуральных оттенков, подходящих вашему тону кожи.
  • Наносите румяна легкими слоями, чтобы не переборщить.
  • Используйте пушистый кисть для растушевки румян.
  • Не забудьте о хайлайтере, который подчеркнет ваши скулы и сделает лицо более сияющим.

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