Как визуально омолодить лицо с помощью румян

С возрастом наша кожа теряет упругость, появляются морщинки и другие признаки старения. Макияж может стать отличным инструментом для коррекции этих изменений, помогая сохранить молодость. Однако, не все знают, как правильно наносить косметику, чтобы подчеркнуть свою красоту, а не прибавить себе возраст.

Визажистка Миа Гоксвелл, имеющая опыт работы с такими звездами, как Памела Андерсон и Роуз Бирн, поделилась секретом омолаживающего макияжа с использованием румян.

Самая распространенная ошибка: нанесение румян на "яблочка" щек. Это зрительно опускает черты лица, делая его уставшим.

Как правильно наносить румяна:

Размещение: Нанесите румяна чуть выше "яблочек" щек, на верхнюю часть скул.

Нанесите румяна чуть выше "яблочек" щек, на верхнюю часть скул. Растушевка: Растушевывайте румяна вверх и немного наружу, к вискам.

Растушевывайте румяна вверх и немного наружу, к вискам. Контуринг: вместо четкой линии от уха до центра щеки, сделайте легкую тень чуть выше.

Этот простой прием поможет визуально подтянуть овал лица, сделать его более свежим и сияющим.

Вот еще несколько советов от Мии Гоксвелл:

Выбирайте румяна натуральных оттенков, подходящих вашему тону кожи.

Наносите румяна легкими слоями, чтобы не переборщить.

Используйте пушистый кисть для растушевки румян.

Не забудьте о хайлайтере, который подчеркнет ваши скулы и сделает лицо более сияющим.

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