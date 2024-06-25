Як візуально омолодити обличчя за допомогою рум‘ян

З віком наша шкіра втрачає пружність, з'являються зморшки та інші ознаки старіння. Макіяж може стати чудовим інструментом для корекції цих змін, допомагаючи зберегти молодість. Проте, не всі знають, як правильно наносити косметику, щоб підкреслити свою красу, а не додати собі віку.

Візажистка Міа Гоксвелл, яка має досвід роботи з такими зірками, як Памела Андерсон і Роуз Бірн, поділилася секретом омолоджуючого макіяжу з використанням рум'ян.

Найпоширеніша помилка: нанесення рум'ян на "яблучка" щік. Це візуально опускає риси обличчя, роблячи його втомленим.

Як правильно наносити рум'яна:

Розміщення: Нанесіть рум'яна трохи вище "яблучок" щік, на верхню частину вилиць.

Нанесіть рум'яна трохи вище "яблучок" щік, на верхню частину вилиць. Розтушовка: Розтушовуйте рум'яна вгору та трохи назовні, до скронь.

Розтушовуйте рум'яна вгору та трохи назовні, до скронь. Контуринг: Замість чіткої лінії від вуха до центру щоки, зробіть легку тінь трохи вище.

Цей простий прийом допоможе візуально підтягнути овал обличчя, зробити його більш свіжим та сяючим.

Ось ще кілька порад від Мії Гоксвелл:

Вибирайте рум'яна натуральних відтінків, що підходять вашому тону шкіри.

Наносьте рум'яна легкими шарами, щоб не переборщити.

Використовуйте пухнастий кисть для розтушовки рум'ян.

Не забудьте про хайлайтер, який підкреслить ваші вилиці та зробить обличчя більш сяючим.

Раніше, UaPortal поділився, як підібрати стрижку під свій тип обличчя.

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