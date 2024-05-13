Как вернуть деревянной мебели облик новой: эксперты поделились действенным лайфхаком

В мире уборка и уход за домом легко растеряться среди множества чудодейственных средств, обещающих блестящие результаты. Однако, иногда все, что вам нужно, - это немного смекалки и привычные вещи, которые есть под рукой.

Мелисса Каверли, основательница Imagine Maids, раскрывает простой, но действенный способ сохранения деревянной мебели в безупречном состоянии.

"Оливковое масло - это не только отличный ингредиент для ваших блюд, но и прекрасное средство по уходу за мебелью. Она увлажняет древесину, восстанавливает ее естественный блеск и защищает от повреждений." Об этом пишет Главред.

Как использовать оливковое масло для реставрации мебели:

Нанесите небольшое количество оливкового масла на мягкую ткань. Осторожно потрите мебель круговыми движениями. Масло проникает в древесину, увлажняя ее и придавая ей блеск. По желанию добавьте несколько капель эфирного масла, чтобы нейтрализовать запах оливкового масла.

Помните:

Для лучшего результата используйте оливковое масло первого отжима.

Перед нанесением масла протестируйте его на незаметном участке мебели, чтобы убедиться, что оно не оставляет пятен.

Не используйте слишком много масла, ведь это может сделать мебель жирной.

Кроме оливкового масла, Мелисса рекомендует другие простые и эффективные методы уборки:

Лимонный сок: разведите свежий лимонный сок водой и используйте его для очистки и дезодорирования поверхностей. Лимонный сок обладает антибактериальными свойствами и приятным ароматом.

разведите свежий лимонный сок водой и используйте его для очистки и дезодорирования поверхностей. Лимонный сок обладает антибактериальными свойствами и приятным ароматом. Газета: Используйте газету для протирки окон после мытья специальным средством. Газета не оставляет ворсинок и придает блеск без разводов.

Используйте газету для протирки окон после мытья специальным средством. Газета не оставляет ворсинок и придает блеск без разводов. Сода: Насыпьте соду на пятно на ковре, оставьте на 10-15 минут, а затем промокните чистой тряпкой. Сода поможет вывести грязь и пятна.

Насыпьте соду на пятно на ковре, оставьте на 10-15 минут, а затем промокните чистой тряпкой. Сода поможет вывести грязь и пятна. Соль: посыпьте солью участок, который хотите очистить, и энергично потрите влажной тряпкой или губкой. Соль – это прекрасное абразивное средство.

посыпьте солью участок, который хотите очистить, и энергично потрите влажной тряпкой или губкой. Соль – это прекрасное абразивное средство. Зубная паста: Нанесите зубную пасту на влажную тряпку или зубную щетку и используйте ее для очистки затирки. Зубная паста поможет удалить грязь и пятна.

Нанесите зубную пасту на влажную тряпку или зубную щетку и используйте ее для очистки затирки. Зубная паста поможет удалить грязь и пятна. Поставьте открытую емкость с кофейной гущей в местах, где чувствуется неприятный запах. Чашка кофе поглощает запахи и neutralizes them.

Напомним, мы уже писали, как сохранить деревянные кухонные принадлежности в идеальном состоянии.

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