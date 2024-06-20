Как в фильме ужасов: студенты нашли в общежитии мистическую потайную комнату (фото)

Студенты университета были шокированы, когда открыли загадочную дверь в комнате своего общежития и столкнулись с мистической картинкой, которая возникла как будто из кадров фильма ужасов.

Они рассказали о своей находке в социальной сети Х (бывшем Twitter).

Студентов всегда интересовало, что скрывается за этими закрытыми дверями, и когда пришло время делать большую уборку перед выездом, их интерес победил. Они взломали замок и обнаружили внутри причудливый алтарь, который имел элементы из Гарри Поттера.

"Для контекста: в моей комнате на последнем курсе всегда была закрыта дверь. Вчера (мой последний день в общежитии) мы ее открыли. В комнате найден игрушечный кролик без головы, пластиковый череп и множество свечей. На стене можно увидеть жуткие отпечатки рук, размазанные фальшивой кровью, и надпись: "Тайная комната открыта. Враги наследника, берегитесь", – отмечает автор поста.

Тайная комната, которую обнаружили студенты. Источник: X (Twitter) Тайная комната, которую обнаружили студенты. Источник: X (Twitter)

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Под фотографиями, которые были выложены в соцсеть X, развернулась активная дискуссия. Некоторых из пользователей сети напугали находки, тогда как другие не могли принять факта, что это пространство долгое время оставалось без использования.

"Ты не знала об этом весь год, Боже мой";

"Единственное настоящее зверство здесь – это потраченное пространство, которое вы могли использовать с пользой в течение многих лет. Этой надписью с Гарри Поттера и пластиковым черепом сегодня никого не напугаешь";

"У меня единственный вопрос – почему так долго не открывали?".

За несколько дней публикация студентов набрала более 291 тысячи лайков и множество комментариев.

Тайная комната, которую обнаружили студенты. Источник: X (Twitter) Тайная комната, которую обнаружили студенты. Источник: X (Twitter)

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