Как в фильме ужасов: студенты нашли в общежитии мистическую потайную комнату (фото)
Студенты университета были шокированы, когда открыли загадочную дверь в комнате своего общежития и столкнулись с мистической картинкой, которая возникла как будто из кадров фильма ужасов.
Они рассказали о своей находке в социальной сети Х (бывшем Twitter).
Студентов всегда интересовало, что скрывается за этими закрытыми дверями, и когда пришло время делать большую уборку перед выездом, их интерес победил. Они взломали замок и обнаружили внутри причудливый алтарь, который имел элементы из Гарри Поттера.
"Для контекста: в моей комнате на последнем курсе всегда была закрыта дверь. Вчера (мой последний день в общежитии) мы ее открыли. В комнате найден игрушечный кролик без головы, пластиковый череп и множество свечей. На стене можно увидеть жуткие отпечатки рук, размазанные фальшивой кровью, и надпись: "Тайная комната открыта. Враги наследника, берегитесь", – отмечает автор поста.
Читайте также: Исследователь нашел тела внеземных существ и требует отправить их на анализ
Под фотографиями, которые были выложены в соцсеть X, развернулась активная дискуссия. Некоторых из пользователей сети напугали находки, тогда как другие не могли принять факта, что это пространство долгое время оставалось без использования.
- "Ты не знала об этом весь год, Боже мой";
- "Единственное настоящее зверство здесь – это потраченное пространство, которое вы могли использовать с пользой в течение многих лет. Этой надписью с Гарри Поттера и пластиковым черепом сегодня никого не напугаешь";
- "У меня единственный вопрос – почему так долго не открывали?".
За несколько дней публикация студентов набрала более 291 тысячи лайков и множество комментариев.
Ранее мы рассказывали, что неизвестный объект был замечен в небе над Украиной.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !