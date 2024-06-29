Как удлинить период плодоношения огурцов: действенный метод

В начале огородные культуры активно развиваются, приобретая зеленый цвет, и впоследствии приносят первые плоды, например огурцы. Однако со временем силы растений исчерпываются, поэтому важно предоставить им определенную поддержку.

Это особенно актуально, если вы хотите продлить период, в течение которого растения приносит урожай. Как обеспечить долгое плодоношение огурцов рассказывает команда UAportal совместно с prostoway.

Как сделать так, чтобы огурцы дольше плодоносили

Со временем корни растений стареют и теряют свою функциональность, что приводит к снижению эффективности транспортировки питательных веществ вдоль стебля. При дефиците будет сложно продолжать собирать урожай.

Однако существует способ решения этой проблемы. Стимулирование развития новых корней может дать растению второе дыхание и обеспечить продолжение выращивания огурцов.

Для этого можно использовать препарат "Корневин". Приготовьте раствор согласно инструкции и обработайте им кусты огурцов. Вы будете удивлены результатом этого метода. Он легкий в применении, простой и эффективный.

Напомним, ранее UAportal писал о простой подкормке из подручных средств, которая значительно улучшит урожай огурцов.

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