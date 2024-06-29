Як подовжити період плодоношення огірків: дієвий метод

На початку городні культури активно розвиваються, набуваючи зеленого кольору, і згодом приносять перші плоди, як-от огірки. Проте з часом сили рослин вичерпуються, тому важливо надати їм певну підтримку.

Це особливо актуально, якщо ви хочете подовжити період, протягом якого рослини приносить урожай. Як забезпечити довге плодоношення огірків розповідає команда UAportal спільно з prostoway.

Як зробити так, щоб огірки довше родили

З часом корені рослин старіють та втрачають свою функціональність, що призводить до зниження ефективності транспортування поживних речовин вздовж стебла. При дефіциті буде складно продовжувати збирати врожай.

Проте існує спосіб вирішення цієї проблеми. Стимулювання розвитку нових коренів може дати рослині друге дихання і забезпечити продовження вирощування огірків.

Для цього можна використати препарат "Корневін". Приготуйте розчин згідно з інструкцією та обробіть ним кущі огірків. Ви будете здивовані результатом цього методу. Він легкий у застосуванні, простий та ефективний.

Нагадаємо, раніше UAportal писав про просте підживлення з підручних засобів, яке значно покращить врожай огірків.

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