Как убрать неприятный запах из обуви: лайфхаки без агрессивной химии

В летний период от обуви может исходить неприятный запах. UAportal подготовил простые и практичные решения для борьбы с проблемой с помощью обычных предметов быта.

Использование пищевой соды

Пищевую соду можно посыпать прямо в обувь, убедившись, что она покрывает всю внутреннюю поверхность. Следует оставить ее на ночь в ботинках, чтобы она поглотила неприятные запахи.

Утром излишки соды можно вытряхнуть перед тем, как снова надеть обувь. Это недорогое и простое средство можно повторять столько раз, сколько нужно, чтобы поддерживать свежий аромат.

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Чайные пакетики

Сухие пакетики чая, например, черного, можно положить в обувь и оставить на ночь, чтобы они впитали запах и влагу. Этот процесс является универсальным решением по борьбе с неприятным ароматом.

Замораживание

Эффективно снизить нежелательный запах можно, положив обувь в полиэтиленовом пакете в морозильную камеру на ночь. Поскольку бактерии, образующие аромат, умерщвляются под действием низкой температуры. Важно не забыть дать обуви оттаять в течение 12 часов.

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