Як прибрати неприємний запах із взуття: лайфхаки без агресивної хімії

Влітку від взуття може виходити неприємний запах. UAportal підготував прості та практичні рішення для боротьби з проблемою за допомогою звичайних предметів побуту.

Використання харчової соди

Харчову соду можна посипати прямо у взуття, переконавшись, що вона покриває всю внутрішню поверхню. Слід залишити її на ніч у черевиках, щоб вона поглинула неприємні запахи.

Вранці надлишки соди можна витрусити перед тим, як знову одягнути взуття. Цей недорогий і простий засіб можна повторювати стільки разів, скільки потрібно, щоб підтримувати свіжий аромат.

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Чайні пакетики

Сухі пакетики чаю, наприклад, чорного, можна покласти у взуття та залишити на ніч, щоб вони ввібрали запах та вологу. Цей процес є універсальним рішенням боротьби з неприємним ароматом.

Заморожування

Ефективно зменшити небажаний запах можна, поклавши взуття в поліетиленовому пакеті в морозильну камеру на ніч. Оскільки бактерії, що утворюють аромат, умертвляються під дією низької температури. Важливо не забути дати взуття розтанути протягом 12 годин.

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