Как уберечь психику собаки, если застряли в лифте: действенные лайфхаки от кинологов

К сожалению, не все из нас знают, как правильно действовать, если вдруг застрянем в лифте с собакой. Эта ситуация может стать не только неприятной для человека, но и опасной для животных.

Виктория Ромашенко, основательница благотворительного фонда "Любимый Нос", поделилась собственным опытом, когда ее собака Гре застряла в лифте сама. Женщина вышла из кабины, держа в руках поводок, а собака осталась внутри. Лифт поехал вверх, и Гре оказалась заблокированной.

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Что делать:

Сохраняйте спокойствие: Паника не поможет ни вам, ни вашему любимцу.

Паника не поможет ни вам, ни вашему любимцу. Не пытайтесь самостоятельно открыть дверь лифта: Это может быть небезопасно.

Это может быть небезопасно. Позвоните диспетчеру лифта и спасателям: Сообщите о случившемся и сколько времени вы уже застряли.

Сообщите о случившемся и сколько времени вы уже застряли. Если есть возможность, свяжитесь с соседями или друзьями: Возможно, кто-нибудь из них сможет помочь вам быстрее выбраться из лифта.

Возможно, кто-нибудь из них сможет помочь вам быстрее выбраться из лифта. Не бейте кнопки вызова диспетчера: Это не поможет, а потратит ваше время.

Это не поможет, а потратит ваше время. Если вы застряли с другой собакой: Отцепите поводок от ошейника/шлейки, чтобы избежать укуса.

Как предотвратить подобные ситуации:

Держите собаку на руках, прежде чем зайти и выйти из лифта.

Если собака большая, придержите ее за ошейник, когда дверь лифта начинает закрываться.

Всегда имейте при себе запасной поводок.

Выясните, есть ли у вашего дома запасной ключ от лифта.

Напомним, эксперты Американского химического общества объяснили, почему собакам нельзя есть шоколад.

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