Как сварить горох всего за 5 минут: хитрость опытных хозяек

Приготовление вкусного обеда или ужина иногда может занять больше времени, чем планировалось. Для хозяек вызов заключается в том, чтобы эффективно использовать время при готовке, не жертвуя качеством блюд.

Быстрое приготовление гороха для популярного горохового супа может стать не мифом, а реальностью, если вы будете использовать определенные кулинарные хитрости. О них рассказывает команда UAportal.

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Для быстрого приготовления первого блюда с горохом рекомендуется замочить эту крупу (независимо от типа: колотый, шлифованный или цельный) в воде на всю ночь.

Начиная процесс готовки, наполните кастрюлю водой, добавьте все нужные составляющие и картофель.

Далее слейте воду с замоченного ранее гороха, переложите его в блендер и измельчите до получения крупы среднего помола.

Полученную массу добавьте в кастрюлю вместе с зажаркой, варите 5 минут, а затем приправьте солью, перцем и свежей нарезанной зеленью.

Напомним, ранее мы рассказывали об еще одном способе, который поможет быстро сварить горох, но уже без замачивания.

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