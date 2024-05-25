Як зварити горох всього за 5 хвилин: хитрість досвідчених господинь

Приготування смачного обіду чи вечері іноді може зайняти більше часу ніж планувалося. Для господинь виклик полягає у тому, щоб ефективно використовувати час при готуванні, не жертвуючи якістю страв.

Швидке приготування гороху для популярного горохового супу може стати не міфом, а реальністю, якщо ви будете використовувати певні кулінарні хитрощі. Про них розповідає команда UAportal.

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Для швидкого приготування першої страви з горохом рекомендується замочити цю крупу (незалежно від типу: колотий, шліфований або цілісний) у воді на всю ніч.

Починаючи процес готування, наповніть каструлю водою, додайте усі потрібні складники та картоплю.

Далі злийте воду з замоченого раніше гороху, перекладіть його до блендера і подрібнить до отримання крупи середнього помелу.

Отриману масу додайте до каструлі разом з засмажкою, варіть 5 хвилин, а потім приправте сіллю, перцем і свіжою нарізаною зеленню.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про ще один спосіб, який допоможе швидко зварити горох, але вже без замочування.

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