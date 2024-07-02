Как спасти огурцы, листья которых желтеют и опадают

Огурцы – любимцы летнего стола, но иногда их выращивание оборачивается неприятными сюрпризами. Сохнущая желтая листва – одна из распространенных проблем, способной испортить урожай. Об этом пишет Politeka.

Три главных врага огуречных листьев:

Недостаток калия Этот микроэлемент жизненно необходим огурцам для полноценного развития. Его дефицит сначала проявляется в виде бледно-желтой каймы по краям листьев, которая со временем становится коричневой и засыхает. Плоды при калийном голодании деформируются, становятся горькими, а на листьях появляются бурые пятна.

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Решение: Спасаем огурцы калийной подкормкой. Используйте удобрения с содержанием калия, предпочтительно в карбонатной форме.

Этот грибковый монстр поражает листья, а затем и стебли огурцов, негативно влияя на плодоношение. На листьях появляются желто-бурые пятна, которые впоследствии разрастаются и приводят к отмиранию листьев. Болезнь развивается стремительно: от заражения до гибели растения может пройти только неделя.

Решение: Не теряйте бдительность! При первых признаках переноса или для профилактики используйте фунгициды.

Неправильный полив: Огурцы – не водолюби, но и засуху они не переносят. Им вреден как дефицит влаги, так и ее избыток. Важна и температура воды: поливайте огурцы теплой водой, чтобы не шокировать холодным душем.

Напомним,как приготовить суперсредство для подкормки огурцов из воды, дрожей и сахара.

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