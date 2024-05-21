Как спасти баклажаны от колорадского жука

Баклажаны – это не только вкусный овощ, но и источник витаминов и микроэлементов. Однако их выращивание может осложняться из-за колорадского жука, который вредит не только картофелю, но и баклажанам.

К счастью, существует несколько действенных методов, которые помогут защитить баклажаны от этого вредителя. Об этом пишет Новости Live.

Использование растений-репеллентов:

Посадите у баклажанов или в междурядьях растения, отпугивающие колорадского жука:

Фасоль

Огурчик

Кориандр

Календула

Бархатцы

Матиола

Опрыскивание настоями трав:

Настой одуванчика: Заполните четверть ведра измельченными листьями одуванчика, залейте теплой водой, настаивайте 2-3 дня, процедите, добавьте 40-50 г тертого хозяйственного мыла и опрыскайте баклажаны.

Заполните четверть ведра измельченными листьями одуванчика, залейте теплой водой, настаивайте 2-3 дня, процедите, добавьте 40-50 г тертого хозяйственного мыла и опрыскайте баклажаны. Настой полыни: По аналогии с настоем одуванчика, используйте измельченную полынь.

По аналогии с настоем одуванчика, используйте измельченную полынь. Настой чистотела: По аналогии с настоем одуванчика, используйте измельченный чистотел.

Использование свежих опилок:

Рассыпьте свежие опилки сосны или березы в междурядьях баклажанов. Это не только отпугивает колорадского жука, но и улучшает структуру почвы.

Ручной сбор жуков:

Регулярно осматривайте баклажаны и собирайте вручную жуков и их личинки. Этот метод трудоемок, но экологичен.

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Применение биологических методов борьбы:

Используйте энтомофагов – насекомых-хищников, уничтожающих колорадских жуков. Например, божья коровка или златоочки.

Химические методы:

В крайнем случае можно использовать инсектициды. Однако важно выбирать препараты, которые разрешены для использования на баклажанах и следовать инструкциям по их применению.

Помните:

Профилактика вредителей всегда лучше борьбы с ними. Поэтому важно соблюдать правила севооборота, сажать устойчивые к вредителям сорта баклажанов и регулярно осматривать растения.

Используйте комплексный подход к борьбе с колорадским жуком, сочетая разные методы.

Не жалейте время на уход за баклажанами, и они щедро отблагодарят вас вкусным и полезным урожаем.

Напомним, мы уже писали, как избавиться от колорадского жука без химии.

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