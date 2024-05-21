Как сохранить пионы свежими как можно дольше: лайфхак от садовода
Пионы – любимцы многих садоводов, ведь они очаровывают своими пышными цветами и приятным ароматом. Тем не менее, цветение пионов длится недолго, а так хочется сохранить их красоту как можно дольше.
Сегодня мы поделимся простым лайфхаком от садовода Madison Dahlstrom, который поможет вам сохранить свежесть и красоту пионов в течение 3-6 месяцев.
Читайте также: Рядом с этими растениями ваши розы не выживут
Что вам понадобится:
- Пионы с бутонами, мягкими на ощупь
- Острый нож
- Пленка
- Zip-lock пакет
- Холодильник
Инструкция:
- Выберите бутоны. Лучше всего подходят бутоны, мягкие на ощупь, словно зефир. Также можно срезать маленькие жесткие бутоны, ведь они распустятся в весе, если поставить их вместе с большими цветами.
- Обрежьте листву. Обязательно удалите большую часть листьев, чтобы они не гнили в воде.
- Заверните в пленку. Чтобы защитить цветы от повреждений, заверните их в пленку.
- Положите его в пакет. Соберите цветы в большой пакет Zip-lock и максимально удалите из него воздух.
- Храните в холодильнике. Уложите пакет с цветами в холодильник, но не в морозильную камеру! Храните их в горизонтальном положении, пока не захотите использовать их.
- Достаньте и разморозьте. Когда будете готовы использовать цветы, извлеките их из холодильника и обрежьте кончики стеблей. Поместите пионы в вазу с водой.
- Наслаждайтесь красотой! В течение 24-48 часов бутоны распустятся, и вы сможете любоваться свежими пионами!
Совет:
- Убедитесь, что холодильник не слишком холодный, ведь это может повредить цветам.
Этот простой Лайфхак позволит вам сохранить красоту пионов на долгие месяцы.
Теперь вы можете наслаждаться их цветением не только в сезон, но и в любое время!
Напомним, ранее UAportal рассказывал о распространенных ошибках садоводов, из-за которых не цветут розы.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!