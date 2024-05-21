Как сохранить пионы свежими как можно дольше: лайфхак от садовода

Как долго хранить пионы свежими

Пионы – любимцы многих садоводов, ведь они очаровывают своими пышными цветами и приятным ароматом. Тем не менее, цветение пионов длится недолго, а так хочется сохранить их красоту как можно дольше.

Сегодня мы поделимся простым лайфхаком от садовода Madison Dahlstrom, который поможет вам сохранить свежесть и красоту пионов в течение 3-6 месяцев.

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Что вам понадобится:

Пионы с бутонами, мягкими на ощупь

Острый нож

Пленка

Zip-lock пакет

Холодильник

Инструкция:

Выберите бутоны. Лучше всего подходят бутоны, мягкие на ощупь, словно зефир. Также можно срезать маленькие жесткие бутоны, ведь они распустятся в весе, если поставить их вместе с большими цветами. Обрежьте листву. Обязательно удалите большую часть листьев, чтобы они не гнили в воде. Заверните в пленку. Чтобы защитить цветы от повреждений, заверните их в пленку. Положите его в пакет. Соберите цветы в большой пакет Zip-lock и максимально удалите из него воздух. Храните в холодильнике. Уложите пакет с цветами в холодильник, но не в морозильную камеру! Храните их в горизонтальном положении, пока не захотите использовать их. Достаньте и разморозьте. Когда будете готовы использовать цветы, извлеките их из холодильника и обрежьте кончики стеблей. Поместите пионы в вазу с водой. Наслаждайтесь красотой! В течение 24-48 часов бутоны распустятся, и вы сможете любоваться свежими пионами!

Совет:

Убедитесь, что холодильник не слишком холодный, ведь это может повредить цветам.

Этот простой Лайфхак позволит вам сохранить красоту пионов на долгие месяцы.

Теперь вы можете наслаждаться их цветением не только в сезон, но и в любое время!

Напомним, ранее UAportal рассказывал о распространенных ошибках садоводов, из-за которых не цветут розы.

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