Как сказать по-украински 'будь здоров' и надо ли обращать внимание на чихание

В украинской культуре распространена привычка говорить "будь здоров" или "будьте здоровы", когда кто-то рядом чихает. Эта фраза имеет целью пожелать человеку здоровья.

Однако, с точки зрения этикета, не всегда уместно использовать именно эту фразу. Чихание - это естественная физиологическая потребность, и чихающий человек может чувствовать себя неловко, если на это обращают внимание.

Ваше пожелание здоровья может невольно подчеркнуть то, что человек чихнул, и ему станет еще более некомфортно. В некоторых ситуациях, например, в деловой среде или в общественных местах, акцентировать на чихании человека может оказаться неуместным, пояснила эксперт по этикету Алина Скибинская в комментарии The Village Украина.

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По ее совету, лучше всего просто проигнорировать чихание. Это будет самым вежливым и тактичным поступком. Если вы хотите выразить свою вежливость, можно просто кивнуть головой или усмехнуться. В некоторых случаях можно сказать: "здоровье вам".

Языковеды же объяснили, как пожелать здоровья чихающему человеку. По их словам, словосочетание "будь здоров" употребляется как устоявшаяся форма прощания или приветствия, а не как реакция на чихание.

Как правильно ответить на украинском языке, когда кто-то чихает?

Языковеды рекомендуют использовать следующие фразы:

"Будь здоровий!"

"Будьте здорові!"

Эти высказывания свидетельствуют о вашем пожелании здоровья чихнувшему человеку.

"В нашем быту пожелание здоровья позже распространилось и на поздравление "Здоровенькі були!" и всевозможные пожелания типа "Будь здоровий, як вода". Коннотация этого выражения расширилась: когда человек, рассказывая что-то, чихал, говорили "Правду каже", поскольку чихание предвещало какое-то событие. Хотя теперь ситуация несколько изменилась: если собеседник чихнул во время ваших слов, можете сказать "Правду кажу"", – объяснила кандидатка филологических наук Олеся Сулима.

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