Как сделать патчи для омоложения кожи своими руками
Кожа под глазами часто становится жертвой стресса, недосыпания, долгого пребывания перед экраном и других факторов окружающей среды. Ее могут беспокоить темные круги, отеки, усталость. Не обязательно сразу же бежать в магазин за дорогими косметическими средствами. Эффективные патчи для глаз можно сделать дома из простых и доступных ингредиентов. Об этом пишет New Bytes.
Огурец и алоэ вера:
- Смешайте тонкие ломтики огурца со свежим гелем алоэ вера в миске.
- Поставьте смесь в холодильник на время.
- Возьмите ватные диски, намочите их в охлажденном средстве или вырежьте соответствующую форму.
- Прилягте, расслабьтесь и наслаждайтесь 15-20 минутами увлажнения и успокоения.
Куркума:
- Смешайте 1 столовую ложку порошка куркумы с 1 столовой ложкой пахты.
- Разрежьте ватные диски пополам и окуните их в раствор.
- Наложите под глаза патчи на 30 минут.
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Розовые патчи:
- Смешайте половину натертого огурца с розовой водой.
- Процедить сок в миску.
- Разрежьте ватный диск пополам и окуните его в раствор.
- Для дополнительного охлаждающего эффекта храните патчи в холодильнике.
Зеленый чай с желатином:
- В миске смешайте 1 столовую ложку желатинового порошка с 2 столовыми ложками зеленого чая.
- Добавьте несколько капель кокосового масла и тщательно перемешайте.
- Выложите массу на пергаментную бумагу и дайте ей застыть.
- Когда смесь застынет, вырежьте из нее патчи удобной формы и наложите на глаза.
Помните:
- Перед использованием любых домашних средств рекомендуется провести тест на аллергическую реакцию.
- Храните готовые патчи в холодильнике.
- Регулярно используйте патчи для достижения наилучшего результата.
Напомним, мы уже писали, как сохранить молодость кожи и всегда выглядеть замечательно.
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