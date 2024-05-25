Как сделать патчи для омоложения кожи своими руками

Кожа под глазами часто становится жертвой стресса, недосыпания, долгого пребывания перед экраном и других факторов окружающей среды. Ее могут беспокоить темные круги, отеки, усталость. Не обязательно сразу же бежать в магазин за дорогими косметическими средствами. Эффективные патчи для глаз можно сделать дома из простых и доступных ингредиентов. Об этом пишет New Bytes.

Огурец и алоэ вера:

Смешайте тонкие ломтики огурца со свежим гелем алоэ вера в миске.

Поставьте смесь в холодильник на время.

Возьмите ватные диски, намочите их в охлажденном средстве или вырежьте соответствующую форму.

Прилягте, расслабьтесь и наслаждайтесь 15-20 минутами увлажнения и успокоения.

Куркума:

Смешайте 1 столовую ложку порошка куркумы с 1 столовой ложкой пахты.

Разрежьте ватные диски пополам и окуните их в раствор.

Наложите под глаза патчи на 30 минут.

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Розовые патчи:

Смешайте половину натертого огурца с розовой водой.

Процедить сок в миску.

Разрежьте ватный диск пополам и окуните его в раствор.

Для дополнительного охлаждающего эффекта храните патчи в холодильнике.

Зеленый чай с желатином:

В миске смешайте 1 столовую ложку желатинового порошка с 2 столовыми ложками зеленого чая.

Добавьте несколько капель кокосового масла и тщательно перемешайте.

Выложите массу на пергаментную бумагу и дайте ей застыть.

Когда смесь застынет, вырежьте из нее патчи удобной формы и наложите на глаза.

Помните:

Перед использованием любых домашних средств рекомендуется провести тест на аллергическую реакцию.

Храните готовые патчи в холодильнике.

Регулярно используйте патчи для достижения наилучшего результата.

Напомним, мы уже писали, как сохранить молодость кожи и всегда выглядеть замечательно.

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