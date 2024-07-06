Как сделать идеальное тональное покрытие: метод с косметическим шпателем

Тональный крем – основа любого макияжа, и от его качества зависит общий результат. Традиционно для его нанесения используют кисти или спонжи, но в последнее время у TikTok набирает популярность новая техника – нанесение тонального крема шпателем.

Чем интересен этот способ?

Гигиеничность: Шпатель легко мыть и дезинфицировать после каждого использования, в отличие от кистей и спонжей, которые накапливают бактерии.

Шпатель легко мыть и дезинфицировать после каждого использования, в отличие от кистей и спонжей, которые накапливают бактерии. Экономия: Использование шпателя может помочь вам использовать меньшее количество тонального крема, ведь он распределяется более равномерно.

Использование шпателя может помочь вам использовать меньшее количество тонального крема, ведь он распределяется более равномерно. Плотное покрытие: Благодаря плотному контакту с кожей, шпатель может обеспечить более плотное и устойчивое покрытие, чем кисти или спонжи.

Благодаря плотному контакту с кожей, шпатель может обеспечить более плотное и устойчивое покрытие, чем кисти или спонжи. Скорость: Нанесение тонального крема шпателем может быть быстрее кистей или спонжей, ведь он распределяется по всей поверхности лица за один раз.

Как использовать шпатель для нанесения тонального крема:

Нанесите маленькое количество тонального крема на всю длину шпателя. Приложите шпатель к коже под углом примерно 45 градусов. Плавным движением растяните тональный крем по лицу. При необходимости повторите процедуру, чтобы добиться желаемого уровня покрытия.

Советы:

Для лучшего результата используйте специальный шпатель для макияжа, который имеет немного изогнутую форму, чтобы прилегать к лицу.

Наносите на шпатель маленькое количество тонального крема, чтоб он просто распределялся по коже.

Не жмите на шпатель слишком сильно, чтобы не размазать тональный крем.

Если вы новичок в этой технике, нанесите тональный крем на тыльную сторону руки, прежде чем наносить его на лицо.

Важно: Эта техника может не подходить для всех типов кожи. Если у вас жирная или проблемная кожа, лучше использовать кисти или спонжи.

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