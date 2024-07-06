Как сделать идеальное тональное покрытие: метод с косметическим шпателем
Тональный крем – основа любого макияжа, и от его качества зависит общий результат. Традиционно для его нанесения используют кисти или спонжи, но в последнее время у TikTok набирает популярность новая техника – нанесение тонального крема шпателем.
Чем интересен этот способ?
- Гигиеничность: Шпатель легко мыть и дезинфицировать после каждого использования, в отличие от кистей и спонжей, которые накапливают бактерии.
- Экономия: Использование шпателя может помочь вам использовать меньшее количество тонального крема, ведь он распределяется более равномерно.
- Плотное покрытие: Благодаря плотному контакту с кожей, шпатель может обеспечить более плотное и устойчивое покрытие, чем кисти или спонжи.
- Скорость: Нанесение тонального крема шпателем может быть быстрее кистей или спонжей, ведь он распределяется по всей поверхности лица за один раз.
Как использовать шпатель для нанесения тонального крема:
- Нанесите маленькое количество тонального крема на всю длину шпателя.
- Приложите шпатель к коже под углом примерно 45 градусов.
- Плавным движением растяните тональный крем по лицу.
- При необходимости повторите процедуру, чтобы добиться желаемого уровня покрытия.
Советы:
- Для лучшего результата используйте специальный шпатель для макияжа, который имеет немного изогнутую форму, чтобы прилегать к лицу.
- Наносите на шпатель маленькое количество тонального крема, чтоб он просто распределялся по коже.
- Не жмите на шпатель слишком сильно, чтобы не размазать тональный крем.
- Если вы новичок в этой технике, нанесите тональный крем на тыльную сторону руки, прежде чем наносить его на лицо.
Важно: Эта техника может не подходить для всех типов кожи. Если у вас жирная или проблемная кожа, лучше использовать кисти или спонжи.
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