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Как самостоятельно укоротить штаны: швейная машинка не понадобится

Цихоцкая Мария

Как самостоятельно укоротить штаны: швейная машинка не понадобится
Укоротить штаны можно самостоятельно, причем без подрезки и шитья.

Приобретая брюки в магазине, не всегда удается найти модель идеальной длины. Обычно они оказываются слишком длинными, и приходится обращаться к швеи. Но если нет возможности воспользоваться услугами профессионала, укоротить штаны можно самостоятельно, причем без подрезки и шитья.

Этим простым лайфхаком делится блоггер @jeanwang в своем Instagram.

Как укоротить штаны без шитья:

  1. Определите желаемую длину: Наденьте обувь, которую чаще всего будете носить с брюками, и подверните штаны к нужной длине. Заправьте лишнюю ткань под низ, оставив выходной нижний край брюк свободным.
  2. Зафиксируйте подворот шпильками: Снимите штаны, не расправляя подворот, и выверните нижнюю часть наизнанку. Прикрепите заколки к внутренней манжете штанов. Это закрепит подворот на месте, делая шпильки невидимыми снаружи.
  3. Прогладьте подворот: Прогладьте новый подворот утюгом, чтобы он стал ровным и выглядел цельным.

Преимущества этого метода:

  • Простой и быстрый
  • Не требует шитья
  • Подходит для любых штанов
  • Не портит внешний вид брюк

Совет:

Чтобы подворотня лучше держалась, можно использовать специальную ленту для подворачивания штанов. Ее можно купить в магазинах швейных принадлежностей.

Напомним, мы уже писали, почему нельзя шить перед длинной дорогой.

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