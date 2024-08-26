Как приготовить идеальную окрошку
Лето и жара снова вернулись, поэтому предлагаю не упускать возможность и приготовить невероятную окрошечку.
Ингредиенты:
- Копченое куриное филе 200г.
• Огурец 1 шт.
• Редис 100 г.
• Картофель вареный 200 г.
• Яйца вареные 2 шт.
• Укроп
• Петрушка
• Лук зеленый
• Хрен белый 2 ст.л
• Соль
• Перец
• Лимон
• Айрон 500 г.
• Минеральная вода газированная 350 г.
Приготовление:
1. Разделите яйцо на белок и желток.
Желток перетереть с хреном, солью, перцем и лимонным соком.
2. Нарезать отварной картофель и яичный белок кубиком.
3. Редис, огурец и филе порезать соломкой.
4. Нарезать зелень.
5. Смешать все вместе, добавить айран и минеральную воду.
При необходимости добавить соль, сок лимона или хрен.
6. Можно подавать со сметаной.