Как правильно замораживать цветную капусту, чтобы не потеряла полезные свойства

Цветная капуста – это не только вкусный и полезный овощ, но и отличный продукт для зимних запасов. Зная несколько простых секретов, вы сможете сохранить ее свежесть и наслаждаться ее вкусом в течение всей зимы. Об этом пишет Главред.

Как продлить свежесть цветной капусты:

Выбор капусты:

Предпочитайте головки среднего или маленького размера, ведь они моложе и имеют лучший вкус. Тщательно осмотрите капусту перед покупкой: она должна быть чистой, без повреждений и следов плесени.

Хранение в холодильнике:

Свежую цветную капусту можно хранить в холодильнике до 10 дней. Для этого заверните ее в бумажную салфетку или чистый пакет с перфорацией. Храните капусту в холодном месте холодильника, подальше от фруктов и ягод.

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Замораживание:

Замораживание – это отличный способ сохранить цветную капусту на длительный срок. Она может храниться в морозильнике до года, не теряя своих витаминов и вкусовых качеств. Можно заморозить как целую головку, так и разделить на соцветия.

Предварительная обработка перед замораживанием:

Предварительно отварите цветную капусту на несколько минут перед замораживанием. Это поможет сохранить текстуру и цвет.

Как правильно заморозить:

Тщательно промойте цветную капусту водой и разрежьте на соцветие. Доведите воду до кипения, посолите по вкусу. Варите цветную капусту не больше 2 минут. Быстро переместите ее в емкость с ледяной водой на несколько минут. Выложите сварную капусту на полотенце и просушите. Разложите соцветия в один слой на противень, застеленный пергаментом, и поместите в морозильную камеру на несколько часов. Когда капуста заморозится, положите ее в герметичные пакеты или контейнеры.

Дополнительные советы:

Для лучшего сохранения аромата и вкуса цветной капусты рекомендуется замораживать ее как можно скорее после уборки. Не замораживайте капусту повторно. Перед использованием размораживайте капусту при комнатной температуре или в холодильнике.

Напомним, мы уже писали, зачем опытные хозяйки бьют цветной капустой о стол.

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