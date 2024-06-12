Как правильно ухаживать за крашеными волосами, чтобы сияло здоровьем

Цвет волос – это не просто эстетическая составляющая образа, но и способ самовыражения и подчеркивания индивидуальности. Современные технологии позволяют воплотить в жизнь любые фантазии, предлагая сотни оттенков – от нежно-розового до насыщенного орехово-коричневого.

Однако, крашеные волосы нуждаются в особом уходе, ведь они более уязвимы к негативным факторам окружающей среды. Об этом пишет OBOZ.

Вот несколько простых советов, которые помогут вам сохранить яркий цвет окрашенных волос в течение более долгого времени:

Откажитесь от сульфатов

Сульфаты, содержащиеся во многих шампунях и средствах по уходу за волосами, могут разрушать структуру волос, смывая с них не только грязь, но и искусственный пигмент.

Для окрашенных волос рекомендуется использовать безсульфатные шампуни и кондиционеры, специально разработанные для сохранения цвета.

Мойте волосы реже

Частое мытье волос, даже с использованием деликатных средств, может привести к его выцветанию.

Оптимальная частота мытья окрашенных волос – 2-3 раза в неделю.

Защищайте волосы от солнца

Ультрафиолетовые лучи негативно влияют на структуру волос, делая их более ломкими и тусклыми, а также способствуют выцветанию искусственного пигмента.

Во время пребывания на солнце рекомендуется использовать головные уборы, а также специальные защитные спреи для волос со SPF-защитой.

Используйте питательные маски

Регулярное использование питательных масок для волос поможет восстановить его структуру, сделать более эластичным и блестящим, а также сохранить насыщенность цвета.

Вы можете использовать как готовые маски, так и приготовить их самостоятельно, например из яиц, масла или майонеза.

Регулярно обновляйте цвет

Со временем искусственный пигмент вымывается из волос, тускнеет и теряет свою насыщенность.

Чтобы сохранить яркий и равномерный цвет, рекомендуется регулярно обновлять покраску у парикмахера.

Напомним, мы уже писали, как правильно сушить волосы, чтобы не навредить.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !