Як правильно доглядати за фарбованим волоссям, щоб сяяло здоров‘ям

Колір волосся - це не просто естетична складова образу, а й спосіб самовираження та підкреслення індивідуальності. Сучасні технології дозволяють втілити в життя будь-які фантазії, пропонуючи сотні відтінків - від ніжно-рожевого до насиченого горіхово-коричневого.

Проте, фарбоване волосся потребує особливого догляду, адже воно більш вразливе до негативних факторів навколишнього середовища. Про це пише OBOZ.

Ось декілька простих порад, які допоможуть вам зберегти яскравий колір фарбованого волосся протягом довшого часу:

Відмовтеся від сульфатів

Сульфати, що містяться у багатьох шампунях та засобах для догляду за волоссям, можуть руйнувати структуру волосся, змиваючи з нього не лише бруд, але й штучний пігмент.

Для фарбованого волосся рекомендується використовувати безсульфатні шампуні та кондиціонери, які розроблені спеціально для збереження кольору.

Мийте волосся рідше

Часте миття волосся, навіть з використанням делікатних засобів, може призвести до його вицвітання.

Оптимальна частота миття фарбованого волосся - 2-3 рази на тиждень.

Захищайте волосся від сонця

Ультрафіолетові промені негативно впливають на структуру волосся, роблячи його більш ламким та тьмяним, а також сприяють вицвітанню штучного пігменту.

Під час перебування на сонці рекомендується використовувати головні убори, а також спеціальні захисні спреї для волосся з SPF-захистом.

Використовуйте живильні маски

Регулярне використання живильних масок для волосся допоможе відновити його структуру, зробити більш еластичним та блискучим, а також зберегти насиченість кольору.

Ви можете використовувати як готові маски, так і приготувати їх самостійно, наприклад, з яєць, олії або майонезу.

Регулярно оновлюйте колір

З часом штучний пігмент вимивається з волосся, тьмяніє та втрачає свою насиченість.

Щоб зберегти яскравий та рівномірний колір, рекомендується регулярно оновлювати фарбування у перукаря.

Нагадаємо, ми вже писали, як правильно сушити волосся, щоб не нашкодити.

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