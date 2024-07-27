Как порядок дома связан с самоуважением

Несмотря на то, что внешне человек выглядит уверенно, определенные аспекты жилища могут свидетельствовать о другом. UAportal подготовил три ключевых момента, на которые следует обратить внимание.

Качество материалов

Не покупайте дешевые вещи, изготовленные из некачественных материалов. Такие товары часто портятся в течение нескольких месяцев. Сосредоточьтесь на текстильных изделиях, таких как наволочки, шторы и покрывала.

Уверенные в себе люди предпочитают долговечность, выбирая более качественные вещи, которые служат дольше и одновременно поражают своей красотой и простотой. Выберите одно хорошее изделие, изготовленное из превосходного материала, вместо нескольких более дешевых альтернативных вариантов.

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Выбор цвета

Ограниченное разнообразие цветовой гаммы в интерьере может свидетельствовать о сомнениях и колебаниях в принятии решений. Неуверенные в себе люди обычно придерживаются безопасных и приглушенных тонов, таких как белый и черный, боясь совершить ошибки в дизайне.

И наоборот, уверенные владельцы домов уверенно сочетают различные цвета и оттенки. И даже используют яркие и неожиданные элементы декора, чтобы приятно удивить гостей.

Сломанные предметы

Отремонтируйте или немедленно выбросьте любые сломанные предметы. Сломанные предметы несут в себе негатив и свидетельствуют о недостаточном внимании при обслуживании дома. Гости могут воспринять нагромождение поломок как признак нерешенных проблем.

Неуверенные в себе люди часто сопротивляются переменам и накапливают лишние вещи, ошибочно полагая, что у них есть все необходимое. Крайне важно навести порядок в доме и поддерживать в нем надлежащий порядок.

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