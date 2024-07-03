Как понять, что у вас профессиональное выгорание: на что обратить внимание

Выгорание на работе – это синдром, к которому приводит хронический стресс и усталость от работы. Его непросто заметить, если не обращать внимание на свое общее самочувствие.

Психологи определяют выгорание как состояние эмоционального, физического и умственного истощения, часто возникающего вследствие хронического стресса на работе. Оно может привести к ряду негативных последствий как для работника, так и для организации.

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Симптомы выгорания:

Постоянная усталость

Утрата мотивации и энтузиазма

Снижение производительности

Трудности с концентрацией внимания

Раздражительность и эмоциональная неустойчивость

Чувство цинизма и негатива

Физические проблемы, такие как головные боли, расстройства желудка и бессонница

Существуют разные стадии выгорания:

Этап медового месяца: Вы испытываете восхищение и энтузиазм по поводу новой работы.

Этап балансировки: Вы начинаете осознавать некоторые отрицательные аспекты работы и ощущать давление.

Этап хронических симптомов Вы чувствуете истощение, общее недомогание, депрессию и эмоциональные перепады.

Этап кризиса: Симптомы выгорания становятся критическими и серьезно влияют на вашу личную и рабочую жизнь.

Этап апатии: Вы чувствуете себя эмоционально и физически истощенными, и вам все равно.

Предотвратить выгорание можно, однако для этого нужно выполнить несколько несложных задач:

Установите четкие границы работы и личной жизни. Не проверяйте рабочую электронную почту и не отвечайте на рабочие звонки вне рабочего времени.

Делайте перерывы в течение дня. Вставайте из-за стола и двигайтесь каждые 30-60 минут.

Отдыхайте и восстанавливайте силы. Регулярно берите отпуск и выходные дни.

Соблюдайте здоровый образ жизни. Ешьте здоровую пищу, регулярно занимайтесь спортом и высыпайтесь.

Обратитесь за помощью к друзьям, семье или терапевту. Не бойтесь просить помощи, если вам это нужно.

Психологи дали советы, как преодолеть выгорание:

Если вы чувствуете симптомы выгорания, важно как можно скорее принять меры. Поговорите со своим руководителем, что вы ощущаете. Возможно, вы сможете внести изменения в свою работу, чтобы снизить уровень стресса.

Обратитесь за профессиональной помощью. Терапевт может помочь вам справиться со стрессом и разработать механизмы преодоления.

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