Как понять, что человек вас терпеть не может: 7 неочевидных признаков

Понять человеческое поведение – задача не из легких. Особенно когда люди пытаются скрыть свои настоящие эмоции относительно вас. Однако существуют тонкие сигналы, которые выдают их подлинные чувства. Об этом пишет Лаклан Браун в своей статье для издания HackSpirit. Она является известным специалистом в области отношений, саморазвития и осознанности, а также автором книги "Скрытые секреты буддизма: как жить с большим влиянием и без лишнего эго".

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В своей статье Лаклан очертила восемь незаметных проявлений поведения, свидетельствующих о неприязни человека к вам. Среди них можно выделить следующие:

Отсутствие зрительного контакта. Согласно Брауну, взгляд в глаза — один из ключевых элементов невербального общения, показывающий вовлеченность и уважение. Когда кто-то избегает зрительного контакта, это может свидетельствовать о его желании от вас дистанцироваться. Неопределенность в отношении. Если человек постоянно проявляет неопределенность во взаимодействии с вами, это может являться проявлением скрытых негативных чувств, объясняет эксперт. Копирование отрицательного поведения. Это может быть подсознательным способом подчеркнуть ваши недостатки или раздражающие других привычки, отмечает Лаклан. Частые критические замечания. По словам Браун, хотя конструктивная критика полезна, когда человек начинает чрезмерно критиковать, это может свидетельствовать о его неприязни. Она может придираться к вашим решениям или даже к незначительным вещам, таким как выбор одежды. Исключение из групповых мероприятий. Если кто вас недолюбливает, он может незаметно избегать вашего присутствия на социальных событиях или в дискуссиях, отмечает эксперт. Частые перебивания. Если человек постоянно перебивает вас во время разговора, это может быть больше, чем просто невежливость, считает Браун. Закрытая речь тела. Если во время взаимодействия человек скрещивает руки или пытается физически удалиться, это может быть признаком неприязни. Равнодушие. Когда человеку не интересна ваша жизнь и он демонстрирует полное безразличие, это может свидетельствовать о его негативном отношении к вам.

Эти признаки помогут лучше понять скрытые эмоции людей и их отношение к вам.

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