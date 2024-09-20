Дитячі образи на батьків: як виявляють себе у дорослому житті

Дитячі образи на батьків у дорослому житті шлейфом тягнуться за людиною, з роками стаючи все більш токсичними. Якщо ви відчуваєте, що настав час з ними розпрощатися, саме час зайнятися самоаналізом, подумати про дитячі образи з погляду психології.

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В этой статье мы прольем свет на то, что такое обида детей на родителей. Разберемся в реальных и мнимых психологических травмах. Поговорим о том, что такое прощение родителей за допущенные ошибки и поможем избавиться от гнетущих воспоминаний.

Детские обиды на родителей во взрослой жизни: во всем ли они виноваты

Популярность теории Фрейда о том, что все проблемы родом из детства, сыграла злую шутку: теперь многие люди живут с постоянной обидой на родителей и предъявляют им претензии по поводу своих неудач. Детские обиды на родителей во взрослой жизни могут быть разными: не любили, не обеспечивали, не выучили в нужном вузе, не купили квартиру/машину... И наоборот: слишком сильно любили и опекали, баловали и т. д.

Одни выражают свои детские обиды в виде прямых упреков или полного игнора стареньких родителей, другие скрывают, отдав предпочтение формальным отношениям с родными или скрытому негативу. Форма выражения горечи от принесенных в детстве обид не так уж важна. От них нужно избавляться в любом случае.

Нужно понять, что, обижаясь на родителей, человек отвергает себя — взрослого и самостоятельного.

Например, сын во всем винит мать, даже в том, что он не может строить жизнь по своим правилам и согласно своим желаниям, потому что до сих пор инфантилен и незрел. А ведь постоянно оглядываться на прошлое — значит, лишать себя не только настоящего, но и будущего.

То, что происходило с вами в детстве, нельзя изменить, переписать на чистовик. Все те деструктивные чувства, которые вы испытывали и продолжаете переживать уже с помощью воспоминаний, парализуют ваши устремления в настоящем, создавая иллюзию безнадежности.

Чтобы заявить о своих правах на счастье, нужно отсечь этого маленького ребенка из прошлого от себя нынешнего. Вы уже другой человек, со своими мыслями, взглядами, желаниями. У вас новая жизнь, которая не имеет ничего общего с той, что была в детстве.

Но этого мало. Нужно понять, так уж ли неправы были ваши родители. Действительно ли те события, о которых вы постоянно вспоминаете, были именно травмами.

Обида детей на родителей: примеры

✓ Суровые родители, родители-тираны, требовательные и эмоционально холодные люди — это, безусловно, плохо. Плохо для тогдашнего ребенка. Но так ли это плохо в долгосрочной перспективе? Ученые в Великобритании провели масштабное исследование 15 тыс. человек на предмет отношений матерей с дочерьми-подростками. Как оказалось, у строгих матерей дочери выросли более успешными, целеустремленными и ответственными, чем у либеральных мам.

✓ Амбициозные родители, которые растили своих детей в атмосфере погони за успехом, привили им не только неспособность радоваться тому, что имеешь, но и такие качества, как настойчивость, страсть к экспериментам, готовность к риску. Такие дети потом становятся успешными людьми. Они просто не умеют останавливаются на достигнутом, никогда не довольствуются малым и не проживают свою жизнь в "тихом болотце".

✓ Если мама не хвалила, а папа не поддерживал, ребенок вырастет нечувствительным к мнению окружающих. Ему придется научиться самому ставить себе оценки и нарастить шкуру такой толщины, что ни один критикан не собьет его с пути.

Недохваленный ребенок не ждет оглушительных оваций, чтобы после этого с чувством выполненного долга плюхнуться на диван и почивать на лаврах. Он всегда будет стараться доказать себе и окружающим, что он чего-то стоит. И это далеко не худшая черта личности.

✓ Родители довлеют над ребенком, контролируют каждый его шаг, кроят жизнь по своим лекалам? Ну что ж, вырваться будет трудно. Но если это удастся, то у такого человека будет обострено ощущение личных границ. Он не позволит себе командовать своей второй половинкой или детьми, не будет лезть с непрошенным мнением, навязывать свое общество.

Но всё описанное выше — лишь мелкие "грехи" родителей по сравнению с настоящим травмирующим поведением. Есть проступки, которые трудно простить и забыть даже спустя много лет.

Детские обиды, отравляющие жизнь

Это, как правило, значимые события с негативным окрасом. Они прочно закрепляются в подсознании и оставляют свой след в психике надолго, если не навсегда. Серьезные травмы детства влияют на характер человека, формируют неосознанные страхи, фобии, комплексы. Именно из-за них человек может потерять способность жить полноценной жизнью, продуктивно работать и развиваться.

Итак, что это за события/ситуации:

Смерть близкого человека. Чем старше ребенок и чем сильнее его привязанность к человеку, тем выше стрессовая нагрузка и глубже переживания в случае его смерти.

Чем старше ребенок и чем сильнее его привязанность к человеку, тем выше стрессовая нагрузка и глубже переживания в случае его смерти. Физическое насилие. Стоит различать единичные случаи физического воздействия, которое многие родители считают инструментом воспитания, и регулярное избиение ребенка до синяков и травм. В первом случае далеко идущие последствия для психики маловероятны, во втором — гарантированы.

Сексуальное насилие. О нем дети предпочитают умалчивать, боясь гнева взрослых. И несмотря на то, что сексуальным посягательствам подвержены до 19% детей, рассказать об этом решается только 1 из 10. А ведь по степени травматичности для психики сексуальное насилие — на первых местах.

О нем дети предпочитают умалчивать, боясь гнева взрослых. И несмотря на то, что сексуальным посягательствам подвержены до 19% детей, рассказать об этом решается только 1 из 10. А ведь по степени травматичности для психики сексуальное насилие — на первых местах. Психологическое насилие, моральное унижение. Длительное психологическое насилие — "убийца" личности маленького человечка. Во взрослой жизни ему будет очень трудно восстанавливать свою самооценку и выстраивать близкие, доверительные отношения.

Тяжелый развод родителей. Адаптации ребенка к жизни после развода родители уделяют критически мало внимания — что сейчас, что тогда, в нашем детстве. Тогда даже еще меньше. Развод считался трагедией для пары, а дети были молчаливыми наблюдателями. Но на самом деле ребенок является непосредственным участником всех событий, происходящих в семье. Он не может оставаться безучастным, и часто страдает больше всех.

Низкая материальная обеспеченность семьи. Деньги не главное, но всё же… Если родители не могут покрыть базовые потребности ребенка (накормить, одеть, обуть), в будущем у него может возникнуть целый ряд психологических проблем — от патологической скупости до расточительности.

Деньги не главное, но всё же… Если родители не могут покрыть базовые потребности ребенка (накормить, одеть, обуть), в будущем у него может возникнуть целый ряд психологических проблем — от патологической скупости до расточительности. Алкоголизм и другие виды зависимостей у родителей. Наличие зависимых и созависимых родственников формирует у ребенка неправильные модели поведения и взаимоотношений между людьми.

Детские обиды — не просто балласт, а целая стена, закрывающая взрослого человека от полноценной, свободной и счастливой жизни. Попытайтесь избавиться от них или использовать в качестве пособия, как не надо делать, по отношению к своим детям. И через 20-30 лет сможете оценить результат.

Как перестать винить родителей в своих неудачах

Если вы ощущаете глубокую обиду на родителей, но вместе с этим понимаете необходимость избавления от этого деструктивного чувства, воспользуйтесь нашими советами. Далее мы опишем как перестать винить родителей.

Поверьте в родительскую любовь

Ошибаются все, и ваши родители не исключение. Однако стоит понять мотивацию совершаемых ими поступков.

Мать постоянно упрекала → Она желала вам всего самого лучшего

Сквозь пелену обид трудно разглядеть истинную причину придирок. Ведь они так удручают, вызывают протест и портят настроение. Но что если упрек — лишь неудачный способ оградить вас от ошибок, которые мама уже допускала в прошлом и знает, чем все может закончиться?

Отец ругал даже за мелочи → Он беспокоился о вас

Возможно, ругался он потому, что очень переживал. Мужчине природой назначено заботиться о безопасности членов своей стаи. И если он чувствует, что не держит ситуацию под контролем, испытывает раздражение. Отсюда и ругань по мелочам.

Не судите

Даже если вы привыкли считать себя жертвой "неправильных" родителей, пора выйти из этого амплуа и занять более конструктивную позицию. Отстраненную, а посему — более мудрую.

Посмотрите на ситуацию как бы сверху. Родители этой девочки (мальчика) вели себя неправильно. Она выросла и строит свою жизнь.

Может ли она изменить то, что происходило с ней в детстве?

Станет ли она счастливее, если родители осознают свою неправоту?

Смогут ли они после этого погасить долги перед своим ребенком?

Если на все три вопроса ответ отрицательный, стоит признать, что срок давности по этому "процессу" уже давно истек.

Попытайтесь не судить родителей за то, что вам кажется очевидным. Вы были ребенком, могли не знать истинных мотивов их поступков много лет назад. А ведь любой суд принимает решение только после скрупулезного изучения обстоятельств дела. Готовы ли вы настолько сильно погрузиться в анализ событий тех лет? Вряд ли.