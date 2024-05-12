Как подкармливать деревья вишни и черешни в мае для богатого урожая
Весна – это пора не только пробуждения природы, но и время для садоводов позаботиться о своих плодовых деревьях. Чтобы вишня и черешня порадовали вас обильным урожаем летом, важно правильно подкормить их весной.
Следуя этим простым правилам, вы сможете вырастить здоровые и плодоносящие деревья вишни и черешни. Об этом пишет dim.novyny.live.
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Чем подкармливать молодые деревья?
Для молодых саженцев вишни и черешни опытные садоводы рекомендуют использовать смесь из коровяка и золы.
Ингредиенты:
- Вода – 7 ведер
- Зола – 1 кг
- Коровяк – 1 ведро
Приготовление:
- Разведите коровяк водой, добавьте золу и оставьте настаиваться на неделю.
- Вылейте 2-3 литра смеси под каждое дерево.
Альтернативный вариант:
- Аммофоска – 20 г
- Древесная зола – 150 г
Внесите эти удобрения на 1 м² круга ствола.
Чем подкармливать плодоносящие деревья?
Для плодоносящих деревьев используется несколько иная смесь.
Ингредиенты:
- Коровяк – 1 ведро
- Вода – 6 ведер
Приготовление:
- Разведите коровяк водой и вылейте 2-3 литра под каждое дерево.
Альтернативный вариант:
- Аммофоска – 30 г
- Древесная зола – 200 г
Что важно учитывать?
- Вишня любит нейтральную почву. Если у вас кислая почва, нейтрализуйте ее доломитовым порошком (до 300 г на 1 м²) или известью.
- Подкормку проводят после того, как почва прогреется до +10°C.
- Перед внесением удобрений почву вокруг дерева хорошо увлажнить.
- Не рекомендуется использовать свежий навоз, поскольку он может сжечь корни.
- Соблюдайте дозировку, рекомендованную для конкретного удобрения.
Дополнительные советы:
- Для лучшего усвоения питательных веществ можно производить мульчирование приствольного круга компостом или торфом.
- Регулярно осматривайте деревья на наличие вредителей и болезней.
- Своевременное полив, прополка и обрезка также способствуют лучшему плодоношению.
Напомним, мы уже писали, как правильно обрезать деревья и кустарники в весенний период.
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