Как подкармливать деревья вишни и черешни в мае для богатого урожая

Весна – это пора не только пробуждения природы, но и время для садоводов позаботиться о своих плодовых деревьях. Чтобы вишня и черешня порадовали вас обильным урожаем летом, важно правильно подкормить их весной.

Следуя этим простым правилам, вы сможете вырастить здоровые и плодоносящие деревья вишни и черешни. Об этом пишет dim.novyny.live.

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Чем подкармливать молодые деревья?

Для молодых саженцев вишни и черешни опытные садоводы рекомендуют использовать смесь из коровяка и золы.

Ингредиенты:

Вода – 7 ведер

Зола – 1 кг

Коровяк – 1 ведро

Приготовление:

Разведите коровяк водой, добавьте золу и оставьте настаиваться на неделю. Вылейте 2-3 литра смеси под каждое дерево.

Альтернативный вариант:

Аммофоска – 20 г

Древесная зола – 150 г

Внесите эти удобрения на 1 м² круга ствола.

Чем подкармливать плодоносящие деревья?

Для плодоносящих деревьев используется несколько иная смесь.

Ингредиенты:

Коровяк – 1 ведро

Вода – 6 ведер

Приготовление:

Разведите коровяк водой и вылейте 2-3 литра под каждое дерево.

Альтернативный вариант:

Аммофоска – 30 г

Древесная зола – 200 г

Что важно учитывать?

Вишня любит нейтральную почву. Если у вас кислая почва, нейтрализуйте ее доломитовым порошком (до 300 г на 1 м²) или известью.

Подкормку проводят после того, как почва прогреется до +10°C.

Перед внесением удобрений почву вокруг дерева хорошо увлажнить.

Не рекомендуется использовать свежий навоз, поскольку он может сжечь корни.

Соблюдайте дозировку, рекомендованную для конкретного удобрения.

Дополнительные советы:

Для лучшего усвоения питательных веществ можно производить мульчирование приствольного круга компостом или торфом.

Регулярно осматривайте деревья на наличие вредителей и болезней.

Своевременное полив, прополка и обрезка также способствуют лучшему плодоношению.

Напомним, мы уже писали, как правильно обрезать деревья и кустарники в весенний период.

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