Как поддержать красоту цветов в вазе: простые лайфхаки

Для того, чтобы сохранять цветы в вазе свежими, стоит воспользоваться некоторыми лайфхаками. UAportal подготовил простые и нетрадиционные методы, которые помогут цветам оставаться живыми и красивыми на протяжении длительного периода времени.

Копейки

Для того, чтобы цветы дольше стояли в вазе, полезным лайфхаком является добавление в воду копейки и щепотки сахара. Медь, содержащаяся в копейке, действует как природное средство от грибков, помогая сохранить воду чистой и свободной от бактерий.

Наряду с этим, сахар обеспечивает питательные вещества для цветов, способствуя продлению продолжительности их жизни. Такой простой подход может существенно повлиять на свежесть букета, позволяя наслаждаться им дольше.

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Срез

Еще один эффективный лайфхак, который поможет цветам дольше простоять в вазе, заключается в обрезке стеблей под углом перед тем, как погрузить их в воду. Этот прием создает большую площадь поверхности для поглощения воды цветами, поддерживая их гидратацию и предотвращая увядание. Кроме того, важно удалить любые листья, которые будут погружены в воду, чтобы предотвратить размножение бактерий.

Алкоголь

Для того, чтобы сохранить свежесть цветов в вазе, воспользуйтесь эффективным советом – добавьте в воду капельку водки. Эта нетрадиционная добавка препятствует выработке природного газа этилена, который отвечает за увядание растений. Всего несколько капель алкоголя помогут сохранить жизнеспособность и долговечность растений.

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