Как питаться женщинам, которые весят 75-80 кг, чтобы похудеть: идеальный рацион

Многие люди, стремясь похудеть, прибегают к жестким диетам, которые вредят не только фигуре, но и общему здоровью. Помните: настоящая красота заключается не только в стройности, но и бодрости и самочувствии.

Фитнес-тренер Максим Бойко на своей странице в Instagram предлагает вариант рационального питания, разработанный специально для женщин с весом 75-80 кг. Этот план поможет вам не только избавиться от лишних килограммов, но и улучшить общее самочувствие.

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Основные принципы:

Сбалансированность: Рацион должен содержать все необходимые макронутриенты – белки, жиры и углеводы – в правильном соотношении.

Рацион должен содержать все необходимые макронутриенты – белки, жиры и углеводы – в правильном соотношении. Отсутствие голодания Необходимо есть регулярно, 4-5 раз в день, небольшими порциями.

Необходимо есть регулярно, 4-5 раз в день, небольшими порциями. Физическая активность: Регулярная тренировка (3 раза в неделю) и ежедневные прогулки (5000 шагов) помогут вам сжечь больше калорий.

Регулярная тренировка (3 раза в неделю) и ежедневные прогулки (5000 шагов) помогут вам сжечь больше калорий. Индивидуальный подход Вы можете корректировать этот рацион с учетом своих вкусов, пищевых аллергий и других особенностей.

Пример рациона на один день:

Завтрак:

Вареное филе курицы – 180 г

Яйца – 2 шт

Апельсин – 150 г

Кофе с сахаром (5 г)

Перекус:

Йогурт – 150 г

Обед:

Куриное бедро – 150 г

Гречка – 300 г

Овощи (количество не ограничено)

Перекус:

Авокадо – 50 г

Ужин:

Рыба на пару – 150 г

Хлеб – 80 г

Овощной салат

Десерт:

Конфета (1 шт) или сухофрукты

Важно:

Этот рацион – лишь образец. Вы можете менять продукты и блюда по своему усмотрению, сохраняя при этом общую калорийность и соотношение макронутриентов.

Перед началом какой-либо диеты рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Не забывайте пить достаточно воды в течение дня.

Помните: Рациональное питание – это не временная диета, а образ жизни. Следуя этим принципам, вы сможете не только похудеть, но и сохранить стройную фигуру и крепкое здоровье на долгие годы.

Напомним, мы уже писали, какие 5 продуктов следует включить в свой рацион.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

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