Как очистить руки от силиконового герметика, не повредив кожу.

Работать с герметиком рекомендуется в перчатках, но часто люди пренебрегают этим правилом. Это может привести к тому, что силикон попадет на руки, что, кроме неопрятного вида, может вызвать покраснение, раздражение и аллергическую реакцию кожи. Об этом пишет "Новости.live".

Вот несколько методов, которые помогут вам быстро избавиться от герметика из рук:

Целофан и мыло:

Возьмите чистый целлофановый пакет. Потрите им загрязненный участок – большая часть силикона останется на полиэтилене. Остальную часть герметика смойте мылом под краном с теплой водой.

Вода и пемза:

Опустите руки в сосуд с теплой водой – свежий силикон быстро размягчится. Потрите грязные участки пемзой.

Порошок и растительное масло:

Смочите руки в теплом масле. Натрите руки небольшим количеством стирального порошка. Жидкость смягчит кожу, расширив поры, где задерживаются мелкие частицы клея, а порошок адсорбирует грязь. Тщательно вымойте руки под проточной водой с мылом.

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Растворители:

Нанесите на ватный тампон жидкость для снятия маникюрного лака, уксус или бензин. Удалите силикон. Хорошо помойте руки с мылом. Нанесите крем по уходу за кожей рук.

Важно:

Не используйте для удаления герметика ацетон, скипидар или другие агрессивные растворители, так как они могут повредить кожу.

Если силикон застыл, не пытайтесь оторвать его. Замочите руки в теплой воде на 10-15 минут, затем аккуратно удалите размягченный герметик.

Если у вас есть аллергическая реакция на силикон, обратитесь к врачу.

Помните:

Лучший способ защитить руки от герметика – использовать перчатки.

Если вы все же запачкали руки герметиком, не паникуйте. Используйте один из описанных выше методов, чтобы быстро и безопасно удалить его.

Обратите внимание:

Эта информация не является медицинским советом. В случае возникновения проблем со здоровьем обратитесь к квалифицированному медицинскому работнику.

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