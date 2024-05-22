Як очистити руки від силіконового герметика не пошкодивши шкіру

Працювати з герметиком рекомендується в рукавичках, але часто люди нехтують цим правилом. Це може призвести до того, що силікон потрапить на руки, що окрім неохайного вигляду, може викликати почервоніння, роздратування та алергічну реакцію шкіри. Про це пише Новини.live.

Ось кілька методів, які допоможуть вам швидко позбутися герметика з рук:

Целофан та мило:

Візьміть чистий целофановий пакет. Потріть ним забруднену ділянку – більша частина силікону залишиться на поліетилені. Решту герметика змийте милом під краном з теплою водою.

Вода та пемза:

Опустіть руки в посудину з теплою водою – свіжий силікон швидко розм'якне. Потріть брудні ділянки пемзою.

Порошок та олія:

Змочіть руки в теплій олії. Натріть руки невеликою кількістю прального порошку. Рідина пом'якшить шкіру, розширивши її пори, де затримуються дрібні частинки клею, а порошок адсорбує бруд. Ретельно вимийте руки під проточною водою з милом.

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Розчинники:

Нанесіть на ватний тампон рідину для зняття манікюрного лаку, столовий оцет або бензин. Видаліть силікон. Добре помийте руки з милом. Нанесіть крем для догляду за шкірою рук.

Важливо:

Не використовуйте для видалення герметика ацетон, скипидар або інші агресивні розчинники, адже вони можуть пошкодити шкіру.

Якщо силікон застиг, не намагайтеся його відірвати. Замочіть руки в теплій воді на 10-15 хвилин, а потім акуратно видаліть розм'якшений герметик.

Якщо у вас є алергічна реакція на силікон, зверніться до лікаря.

Пам'ятайте:

Найкращий спосіб захистити руки від герметика – це використовувати рукавички.

Якщо ви все ж таки забруднили руки герметиком, не панікуйте. Використовуйте один із описаних вище методів, щоб швидко та безпечно його видалити.

Зверніть увагу:

Ця інформація не є медичною порадою. У разі виникнення будь-яких проблем зі здоров'ям зверніться до кваліфікованого медичного працівника.

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