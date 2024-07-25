Как обеспечить кальций в рационе, когда нельзя пить молоко

Продукты с кальцием но не молокосодержащие

Откройте для себя разнообразные немолочные продукты, богатые кальцием, чтобы увеличить потребление питательных веществ. UAportal предлагает узнать о различных источниках кальция, кроме молока.

Есть больше зелени

Лиственная зелень, такая как капуста, салат и шпинат, являются отличными источниками кальция. Одна порция вареной капусты обеспечивает около 25% суточной потребности человека в кальции.

Они также содержат много других важных питательных веществ, таких как витамин К и клетчатка, что делает их отличным дополнением к сбалансированному рациону. Добавление этой зелени в пищу, будь то салаты, смузи или гарнир, может значительно повысить потребление кальция.

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Орехи и семена

Миндаль обеспечивает около 8% суточной потребности в кальции только в одной унции. Кроме того, кунжут и семена чиа богаты кальцием, и их можно легко добавлять в разные блюда, например, посыпая ими йогурт, овсянку или салаты.

Выбор в пользу обогащенных продуктов

Многие продукты, такие как тофу, апельсиновый сок и растительные заменители молока, обогащены кальцием. Выбор этих продуктов – это практический способ удовлетворить потребность в кальции, особенно для людей, не употребляющих молочные продукты.

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