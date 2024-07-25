Як забезпечити кальцій у раціоні, коли не можна пити молоко

Відкрийте для себе різноманітні немолочні продукти, багаті на кальцій, щоб збільшити споживання поживних речовин. UAportal пропонує дізнатися про різні джерела кальцію, крім молока.

Є більше зелені

Листяна зелень, така як капуста, салат і шпинат, є відмінними джерелами кальцію. Одна порція вареної капусти забезпечує близько 25% добової потреби людини у кальції.

Вони також містять багато інших важливих поживних речовин, таких як вітамін К та клітковина, що робить їх чудовим доповненням до збалансованого раціону. Додавання цієї зелені в їжу, чи то салати, смузі чи гарнір, може значно підвищити споживання кальцію.

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Горіхи та насіння

Мигдаль забезпечує близько 8% добової потреби в кальції лише в одній унції. Крім того, кунжут і насіння багаті кальцієм, і їх можна легко додавати в різні страви, наприклад, посипаючи ними йогурт, вівсянку або салати.

Вибір на користь збагачених продуктів

Багато продуктів, таких як тофу, апельсиновий сік та рослинні замінники молока, збагачені кальцієм. Вибір цих продуктів – це практичний спосіб задовольнити потребу в кальції, особливо для людей, які не вживають молочних продуктів.

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