Как никогда актуально: в моду вошел тренд на мятую одежду

В мире моды появился неожиданный тренд – помятые платья. Этот свободный и непринужденный стиль бросает вызов традиционным представлениям о красоте и аккуратности, предлагая комфорт и экономит время.

Платья, которые только что вынуты из чемодана, или намеренно помятые, становятся все более популярными. Некоторые из них напоминают мятую бумагу, другие выглядят более необычно и оригинально. Об этом пишет Радиотрек.

Чем же привлекает этот тренд?

Комфорт: Памятые платья не нуждаются в глажке и отпаривании, что значительно экономит время и усилия. Это особенно актуально в современном динамичном мире, где время – ценный ресурс.

Памятые платья не нуждаются в глажке и отпаривании, что значительно экономит время и усилия. Это особенно актуально в современном динамичном мире, где время – ценный ресурс. Уникальность: Каждое мятое платье имеет свою неповторимую текстуру и фасон, что делает его уникальным и подчеркивает индивидуальность владелицы.

Каждое мятое платье имеет свою неповторимую текстуру и фасон, что делает его уникальным и подчеркивает индивидуальность владелицы. Свобода от стереотипов: Этот тренд бросает вызов идеальным стандартам красоты и моды, предлагая более свободный и непринужденный стиль.

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Кто выбирает помятые платья?

Этот тренд не ограничивается определенной возрастной категорией или стилем. Памятые платья выбирают как юные модницы, так и опытные звезды.

Среди поклонников этого тренда можно увидеть таких известных личностей, как Селена Гомес, Наоми Уоттс и Квинта Брансон.

Помятые платья – это не просто одежда, это стиль жизни. Это смелый выбор для тех, кто не боится быть собой и ценит комфорт и свободу самовыражения.

В Украине, где из-за войны света иногда нет часами, этот тренд может стать еще более актуальным. Ведь помятые платья не нуждаются в глажке, что экономит электроэнергию.

Напомним, стилисты подсказали, с какой обувью следует носить платья летом-2024.

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