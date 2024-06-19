Як ніколи актуально: в моду увійшов тренд на м‘ятий одяг

У світі моди з'явився несподіваний тренд – пом'яті сукні. Цей вільний та невимушений стиль кидає виклик традиційним уявленням про красу та охайність, пропонуючи комфорт та економить час.

Сукні, які наче щойно вийняті з валізи, або навмисно пом'яті, стають все більш популярними. Деякі з них нагадують м'ятий папір, інші мають більш незвичайний та оригінальний вигляд. Про це пише Радіотрек.

Чим же приваблює цей тренд?

Комфорт: Пом'яті сукні не потребують прасування та відпарювання, що значно економить час та зусилля. Це особливо актуально в сучасному динамічному світі, де час – цінний ресурс.

Унікальність: Кожна пом'ята сукня має свою неповторну текстуру та фасон, що робить її унікальною та підкреслює індивідуальність власниці.

Кожна пом'ята сукня має свою неповторну текстуру та фасон, що робить її унікальною та підкреслює індивідуальність власниці. Свобода від стереотипів: Цей тренд кидає виклик ідеалізованим стандартам краси та моди, пропонуючи більш вільний та невимушений стиль.

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Хто обирає пом'яті сукні?

Цей тренд не обмежується певною віковою категорією чи стилем. Пом'яті сукні обирають як юні модниці, так і досвідчені зірки.

Серед прихильників цього тренду можна побачити таких відомих особистостей, як Селена Гомес, Наомі Воттс та Квінта Брансон.

Пом'яті сукні – це не просто одяг, це стиль життя. Це сміливий вибір для тих, хто не боїться бути собою та цінує комфорт та свободу самовираження.

В Україні, де через війну світла подекуди немає годинами, цей тренд може стати ще більш актуальним. Адже пом'яті сукні не потребують прасування, що економить електроенергію.

Нагадаємо, стилісти підказали, з яким взуттям варто носити сукні влітку-2024.

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