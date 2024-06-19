Як ніколи актуально: в моду увійшов тренд на м‘ятий одяг
У світі моди з'явився несподіваний тренд – пом'яті сукні. Цей вільний та невимушений стиль кидає виклик традиційним уявленням про красу та охайність, пропонуючи комфорт та економить час.
Сукні, які наче щойно вийняті з валізи, або навмисно пом'яті, стають все більш популярними. Деякі з них нагадують м'ятий папір, інші мають більш незвичайний та оригінальний вигляд. Про це пише Радіотрек.
Чим же приваблює цей тренд?
- Комфорт: Пом'яті сукні не потребують прасування та відпарювання, що значно економить час та зусилля. Це особливо актуально в сучасному динамічному світі, де час – цінний ресурс.
- Унікальність: Кожна пом'ята сукня має свою неповторну текстуру та фасон, що робить її унікальною та підкреслює індивідуальність власниці.
- Свобода від стереотипів: Цей тренд кидає виклик ідеалізованим стандартам краси та моди, пропонуючи більш вільний та невимушений стиль.
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Хто обирає пом'яті сукні?
Цей тренд не обмежується певною віковою категорією чи стилем. Пом'яті сукні обирають як юні модниці, так і досвідчені зірки.
Серед прихильників цього тренду можна побачити таких відомих особистостей, як Селена Гомес, Наомі Воттс та Квінта Брансон.
Пом'яті сукні – це не просто одяг, це стиль життя. Це сміливий вибір для тих, хто не боїться бути собою та цінує комфорт та свободу самовираження.
В Україні, де через війну світла подекуди немає годинами, цей тренд може стати ще більш актуальним. Адже пом'яті сукні не потребують прасування, що економить електроенергію.
Нагадаємо, стилісти підказали, з яким взуттям варто носити сукні влітку-2024.
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