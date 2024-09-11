Как наше тело стареет: ученые нашли неизвестный процесс, влияющий на возраст

Согласно недавнему исследованию ученых из Стэнфорда, старение не является постепенным процессом, как ранее предполагалось. В организме происходят две большие волны молекулярных изменений: первая – в середине 40-х годов, а вторая – в начале 60-х.

Специалисты считают, что заранее подготовившись к этим резким изменениям, можно существенно улучшить качество старения и сохранить здоровье в пожилом возрасте. Об этом сообщает National Geographic.

Возрастные "всплески" могут объяснить внезапное появление распространенных признаков старения, таких как морщины, седина и повышенная предрасположенность к заболеваниям. В ходе исследования, результаты которого были опубликованы в журнале Nature Aging, ученые проанализировали более 135 000 молекул и микробов, полученных от 108 человек в возрасте от 25 до 75 лет.

Исследование показало, что 81% этих молекул существенно изменились в возрастном диапазоне от 44 до 60 лет, особенно отвечающие за метаболизм, состояние кожи, мышечную структуру и иммунитет. Это может объяснить, почему именно в этот период жизни многие испытывают более заметные изменения в своем физическом состоянии.

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Специалисты подчеркнули, что результаты исследования опровергают традиционное представление о старении как постепенном процессе. Они предполагают, что эти "взрывы" старения могут являться следствием глобальных биологических процессов, на которые также влияют такие факторы, как питание, стресс и сон.

Исследование имеет свои ограничения: оно сосредоточено на относительно однородной группе участников из Калифорнии и не включает данные о людях старше 75 лет. Кроме того, не было полностью исследовано влияние внешних факторов, таких как питание или стресс на эти возрастные изменения.

Несмотря на эти недостатки, исследование дает важные знания, которые могут помочь людям в будущем подготовиться к старению. Авторы рекомендуют ограничить потребление алкоголя и кофеина, контролировать уровень холестерина, вести активный образ жизни и использовать средства с антиоксидантами для ухода за кожей, чтобы сохранить здоровье при приближении критических периодов старения.

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