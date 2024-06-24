Как модно стилизовать пояс с логотипом в образе

Уходят в прошлое минималистические образы, царившие на подиумах в последние годы! Им на смену приходит громкий тренд из 2000-х – ремни с логотипами. Этот аксессуар уже завоевал сердца многих звезд.

Еще недавно подобные ремни считались устаревшими и чрезмерно кичливыми брендом. Однако мода циклична, и ретро-тренды снова на пике популярности. Так что массивные пряжки с логотипами брендов снова становятся акцентными деталями в образах. Об этом пишет Радиотрек.

Супермодель Белла Хадида, певец Трой Сиван и актриса Зои Салдана уже продемонстрировали, как стильно можно интегрировать ремень с логотипом в свой лук. Их образы служат доказательством, что подобный аксессуар может стать изюминкой в любом наряде, главное – не переборщить.

Ремень с логотипом отлично дополнит как обычный, так и официальный образ. Некоторые звезды смело добавляют этот аксессуар даже к вечерним платьям на красных дорожках.

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Как стилизовать ремень с логотипом?

Баланс: Пусть ремень станет акцентной деталью, но единственной. Пусть другие элементы одежды будут более лаконичны, чтобы не перегрузить образ.

Пусть ремень станет акцентной деталью, но единственной. Пусть другие элементы одежды будут более лаконичны, чтобы не перегрузить образ. Игра на контрастах: Соединяйте ремень с одеждой нейтральных цветов или простыми принтами.

Соединяйте ремень с одеждой нейтральных цветов или простыми принтами. Соответствие стилю: Подбирайте ремень под общий стиль наряда. К примеру, ремень с массивной пряжкой в стиле панк-рок прекрасно дополнит кожаную куртку и рваные джинсы.

Подбирайте ремень под общий стиль наряда. К примеру, ремень с массивной пряжкой в стиле панк-рок прекрасно дополнит кожаную куртку и рваные джинсы. Уверенность: Главное – нести себя уверенно! Ремень с логотипом – смелый аксессуар, который подчеркнет вашу индивидуальность.

Не бойтесь экспериментировать и создавать свои стильные образы с ремнем с логотипом!

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