Как избавиться от моли на кухне: полезные советы от хозяек

Маленькие бабочки, внезапно появляющиеся на кухне, могут не сразу показаться серьезной проблемой. Однако не стоит игнорировать их присутствие, ведь это может быть пищевая моль, которая грозит испортить все ваши запасы продуктов и быстро расселиться по всей квартире.

Еще одной неприятностью, с которой можно столкнуться, есть муравьи в доме. Их упорное соседство может значительно ухудшить жизнь. Об этом пишет Главред.

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Как избавиться от пищевой моли:

Найти гнездо

Миль может прятаться где угодно, но чаще всего ее можно найти под потолком, в местах отслойки обоев, в швах плитки. Признаками ее присутствия есть паутина и личинки.

Отпугнуть

Поскольку химические средства на кухне не всегда уместны, лучше использовать народные методы.Моль не любит сильных запахов, поэтому разложите по кухонным ящикам мяту, полынь, лавровый лист или другие душистые травы.

Вывести:

Чеснок Очистите зубчик чеснока, нарежьте его ломтиками, положите на блюдечки и поставьте в шкафы. Чеснок можно даже добавлять прямо в муку и крупу.

Очистите зубчик чеснока, нарежьте его ломтиками, положите на блюдечки и поставьте в шкафы. Чеснок можно даже добавлять прямо в муку и крупу. Эфирное масло камфоры: Резкий запах камфоры или камфорного спирта, который можно найти в аптеке, также отпугивает моль. Пропитайте ватные диски камфорой и положите их в шкафы. Их нужно будет периодически менять, когда запах выветрится.

Профилактика:

Регулярно осмотрите запасы продуктов, особенно крупы, сухофрукты и орехи. Сохраняйте продукты в герметичных емкостях. Убирайте на кухне каждый день, не оставляя крошек и других пищевых остатков и периодически проветривайте шкафчики.

Помните, что профилактика всегда лучше, чем борьба. Регулярная уборка, соблюдение правил хранения продуктов и использование народных методов помогут уберечь свою кухню от непрошеных гостей.

Напомним, мы уже писали о простых народных способах, которые уничтожат вредителей.

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