Як позбутись молі на кухні: корисні поради від господинь

Маленькі метелики, що раптово з'являються на кухні, можуть не одразу здатися серйозною проблемою. Проте, не варто ігнорувати їхню присутність, адже це може бути харчова міль, яка загрожує зіпсувати всі ваші запаси продуктів та швидко розселитися по всій квартирі.

Ще однією неприємністю, з якою можна зіткнутися, є мурахи в будинку. Їхнєнаполегливе сусідство може значно погіршити життя. Про це пише Главред.

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Як позбутися харчової молі:

Знайти гніздо

Міль може ховатися де завгодно, але найчастіше її можна знайти під стелею, у місцях відшарування шпалер, у швах плитки. Ознаками її присутності є павутина та личинки.

Відлякати

Оскільки хімічні засоби на кухні не завжди доречні, краще використовувати народні методи.Міль не любить сильних запахів, тому розкладіть по кухонних шухлядах м'яту, полин, лавровий лист або інші запашні трави.

Вивести:

Часник: Очистіть зубчик часнику, наріжте його скибочками, покладіть на блюдечка і поставте в шафи. Часник можна навіть додавати прямо в борошно та крупи.

Очистіть зубчик часнику, наріжте його скибочками, покладіть на блюдечка і поставте в шафи. Часник можна навіть додавати прямо в борошно та крупи. Ефірна олія камфори: Різкий запах камфори або камфорного спирту, який можна знайти в аптеці,також відлякує міль. Просочіть ватні диски камфорою та покладіть їх у шафи. Їх потрібно буде періодично міняти, коли запах вивітриться.

Профілактика:

Регулярно оглядайте запаси продуктів, особливо крупи, сухофрукти та горіхи. Зберігайте продукти в герметичних ємностях. Прибирайте на кухні щодня, не залишаючи крихт та інших харчових залишків та періодично провітрюйте шафки.

Пам'ятайте, що профілактика завжди краща, ніж боротьба. Регулярне прибирання, дотримання правил зберігання продуктів та використання народних методів допоможуть вам уберегти свою кухню від непрошених гостей.

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