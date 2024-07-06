Из Киева в Вену: что изменилось с марта 2024 года и реально ли купить билеты на этот поезд

Спекуляции продажи билетов на поезд заставили реагировать руководство Укрзализныци, изменяя условия продажи для обеспечения укрепления безопасности пассажиров. Об изменениях сообщили украинские СМИ.

Уже в марте Укрзализныци пришлось изменить правила игры, билеты по направлению Украина - Австрия начали продаваться только через приложение УЗ. Какие еще меры были задействованы для безопасной продажи билетов и почему теперь билеты на некоторые зарубежные сообщения доступны не всем рассказываем дальше.

Добраться Вене из Киева стало несколько сложнее. Источник: Фотограф: domeckopol/Pixabay Добраться Вене из Киева стало несколько сложнее. Источник: Фотограф: domeckopol/Pixabay

Билеты в направление Киев – Вена

После начала войны и закрытия аэропортов поезд – один из немногих способов уехать за границу. Спрос на услуги "Укрзализныци" вырос в несколько раз. К сожалению, железнодорожная компания тяжело справляется с такими объемами и уровень спроса превышает провозную способность. Что уж говорить о двух вагонах, обслуживающих направление "Киев - Вена". Очереди в кассы стояли еще до 8 утра, а билетов уже не было. К реализации билетов подключились посредники и перекупы, так что дело было совсем плохим.

Учитывая свой досадный опыт с поездами в направлении "Киев - Варшава" Укрзализныця перевела продажу билетов "Киев - Вена" в онлайн режим. С весны были введены дополнительные меры и купить билеты можно только подтвердив свои намерения через Действие.

Это немного решило вопрос с мошенниками и перекупами, но поставило новые преграды. Что делать украинцам, не пользующимся приложением "Действие"? У иностранных гостей ситуация и того хуже, поскольку они не могут воспользоваться вообще этим приложением.

Продажа билетов на 2 вагона "Киев - Вена" начинается за 20 суток около 8 утра. Достаточно нескольких минут, чтобы все места были распроданы.

Можно и так, но лучше позаботиться о билетах заранее. Источник: Фотограф: jarmoluk/Pixabay Можно и так, но лучше позаботиться о билетах заранее. Источник: Фотограф: jarmoluk/Pixabay

Какие альтернативы

Чтобы хоть как-то помочь вопросу Укрзализныця добавила маршрут №745. В маршруте есть одна пересадка, но два поезда подстроены друг к другу. На оба поезда "Киев - Ужгород" и "Чоп - Вена" можно купить билеты в приложении УЗ. Если у вас есть свой вариант добраться до Ужгорода, то билеты на австрийский поезд "Чоп – Вена" можно приобрести отдельно в том же приложении, или в кассе вокзала.

Второй альтернативой добраться до Австрии являются автобусные перевозчики. Рейсы курсируют целый день, отправляясь каждые 10 – 15 минут, но ситуация тоже достаточно напряженная. Если вы требуете купить билет на удобное для вас время, стоит позаботиться о бронировании места за неделю, лучше двух.

Сколько стоит увидеть Вену?. Источник: Фотограф:hbieser/Pixabay Сколько стоит увидеть Вену?. Источник: Фотограф:hbieser/Pixabay

Какая цена железнодорожных и автобусных перевозок на направление "Киев-Вена"

Что касается прямого поезда "Киев - Вена", стоимость билетов на него начинается от 2 865 грн. Добравшись до границы Чоп самостоятельно, вы можете купить билет на австрийский поезд "Чоп – Вена" за цену от 1 920 грн. Следует учесть время своей поездки и учитывать 2 – 3 часа на прохождение границы.

Согласившись потратить больше суток на автобусные маршруты из Киева в Вену, стоимость билета будет составлять от 2 800 грн. Если позаботиться о билетах заранее не получилось, стоимость вашей поездки будет составлять 3 400 – 4 000 грн.

Как купить билеты на поезд автоматически

Функция запущена Укрзализныцей недавно и пока в тестовом режиме. Для использования такой возможности вы должны быть пользователем приложения "Действие.Подпись".

Какой алгоритм действий для автоматической покупки билета от Укрзализныци:

Загрузите приложение для iOS и Android ; Залогинившись и подключив банковскую карту, включите функцию мониторинга для конкретного направления (или поезда), вы можете задать несколько маршрутов; Включите функцию автопокупки билетов при наличии подходящих под введенных данных.

Если билет будет выкуплен автоматически, вам придет уведомление от приложения. Обратите внимание, если маршрутов было выбрано несколько и на каждом было обнаружено подходящий билет, с карты будут сняты средства за каждый. В таком случае вы можете вернуть лишние билеты согласно условиям Укрзализныци.