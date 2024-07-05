Им стоит посвятить время: 6 фильмов и сериалов, от которых перехватывает дыхание

Ищете, чем разбавить вечер или выходные? Известная украинская инфлюенсер Даша Квиткова делится подборкой замечательных фильмов и сериалов, которые непременно вас заинтересуют. Об этом пишет 24 tv.ua.

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"Игра Молли" (2017)

Фильм рассказывает о Молли Блуме, бывшей лыжнице, вынужденной из-за травмы покинуть спорт. Работая официанткой, она знакомится с покером и впоследствии становится организатором эксклюзивных покерных партий для состоятельных клиентов. Ее успех оборачивается неожиданными опасностями.

"Корона" (6 сезонов, 60 серий)

Этот увлекательный сериал ведет хронику жизни королевы Елизаветы II, начиная с ее восхождения на престол в юном возрасте. Вместе с ней мы переживем эпохальные события, политические интриги и личные драмы, разворачивающиеся на фоне правления монархини.

"Шерлок" (4 сезона, 13 серий)

Знаменитый детектив Шерлок Холмс снова берется за расследование самых запутанных преступлений Лондона. Его неординарный ум и острая наблюдательность помогают ему раскрывать даже безысходные дела, а верный друг доктор Ватсон всегда рядом, чтобы задокументировать приключения талантливого детектива.

"Берлин" (1 сезон, 8 серий)

Искусный грабитель Берлин планирует грандиозное ограбление – похищение 40 миллионов евро из парижского аукционного дома. Для осуществления дерзкого замысла он собирает команду талантливых преступников. Их ждет ряд опасных испытаний и увлекательных приключений.

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