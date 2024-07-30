Идеально на случай блекаутов: рецепт консервированного риса с овощами в банке на зиму
Это блюдо – настоящая ностальгия, возвращающая нас во времена, когда каждый холодильник украшали несколько баночек этой вкусной заготовки. "Завтрак туриста" - не просто салат, а настоящий спаситель в холодные зимние дни, особенно актуален в условиях энергетических сегодняшних вызовов. Об этом пишет Shuba.
Секреты идеального "Завтрака туриста":
- Рис – основа основ. Перед варкой следует тщательно промыть и замочить на час. Это обеспечит идеальную консистенцию.
- Помидоры – душа салата. Используем только мякоть, предварительно освободив ее от кожуры из-за бланширования.
- Остальные овощи – тонкая работа. Лук, морковь и болгарский перец нарезаем как можно тоньше для гармоничного сочетания вкусов.
Ингредиенты:
- 300 г риса
- по 1 кг лука, моркови, красного болгарского перца и розовых томатов
- 80 мл 9% уксуса
- 250 мл масла
– 200 г сахара
– 2 ст. л. соли
Пропорции овощей можно корректировать, но не более 200 г, чтобы сохранить баланс вкуса.
Приготовление:
1. Подготовка банок: Стерилизуем 5-6 пол-литровых банок с крышками.
Промываем, замачиваем в час, отвариваем 20 минут до полуготовности.
2. Помидоры: бланшируем, снимаем кожицу, измельчаем мякоть.
3. Морковь: нарезаем соломкой.
4. Лук: мелко шинкуем.
5. Перец: удаляем сердцевину, режем соломкой.
6. В кастрюле смешиваем томатную массу, соль, сахар, растительное масло и уксус.
7. Доводим до кипения, добавляем морковь, тушим 15 минут.
8. Добавляем перец, готовим 15 минут.
9. Всыпаем лук, тушим 30 минут.
10. Завершаем рисом, готовим 5 минут.
11. Раскладываем горячий салат по банкам, закатываем, укутываем до охлаждения.
12. Сохранять этот кулинарный шедевр рекомендуется в прохладном месте.
Раньше мы сообщали, как приготовить борщевую заправку на зиму.
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