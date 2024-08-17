Идеально к спагетти: рецепт томатного соуса на зиму

Хотите насладиться ярким вкусом лета даже зимой? Приготовьте томатный соус без добавления уксуса! Этот простой рецепт позволит вам почувствовать всю глубину вкуса спелых помидоров. Об этом пишет Shuba.

Ингредиенты:

Помидоры – 1,7 кг (выбирайте спелые, мягкие помидоры)

Лук репчатый – 1 шт.

Чеснок – 3 зубчика

Соль – 1 ст. л.

Сахар – 1 ст. л.

Перец черный молотый – 0,5 ч. л.

Оливковое масло – 40 мл

Пошаговый рецепт:

Лук очистите и мелко нашинкуйте. Помидоры помойте и нарежьте на большие кусочки (шкурку не снимайте).

Разогрейте оливковое масло в кастрюле с толстым дном. Добавьте лук и жарьте до золотистого цвета. Добавьте помидоры, соль, сахар и перец. Перемешайте.

Накройте кастрюлю крышкой и тушите на среднем огне около 25 минут до мягкости помидоров.

Снимите кастрюлю с огня и остудите немного. Перебейте блендером овощную смесь до однородной консистенции.

Добавьте к соусу измельченный чеснок и проварите еще 5-7 минут.

Стерилизуйте банки и крышки. Разлейте горячий соус по стерилизованным банкам и закрутите крышками. Переверните банки вверх дном и укутайте одеялом до полного охлаждения.

Этот томатный соус станет настоящей находкой любителей домашней консервации. Вкушайте его с пастой, пиццей, мясными блюдами или просто с хлебом. Приятного аппетита!

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