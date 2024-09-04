Идеально дополняет мясные блюда: рецепт грузинского соуса сацебели на зиму
Сацебели – это яркий представитель грузинской кухни, ароматный и острый соус, идеально дополняющий мясо, птицу и овощи. Его насыщенный вкус сделают любое блюдо особенным. Об этом пишет Shuba.
Почему стоит приготовить сацебели дома?
- Свежесть и натуральность: Вы точно будете знать, из каких ингредиентов сделан ваш соус.
- Регулировка остроты: Вы можете самостоятельно подстроить уровень остроты под свои вкусовые предпочтения.
- Экономия: Приготовить сацебели дома гораздо дешевле, чем покупать готовый.
Необходимые ингредиенты:
- Помидоры – 1 кг (выбирайте спелые, мягкие помидоры)
- Болгарский перец – 3 шт. (лучше брать разноцветный для яркости)
- Перец чили – 1 шт. (регулируйте количество по своему вкусу)
- Зелень (кинза, петрушка) – 40 г
- Кориандр молотый – 10 г
- Чеснок – 5 зубчиков
- Соль – 1 ст. кровати
- Сахар – 1 ст. кровати
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Пошаговая инструкция:
- Подготовка овощей: Тщательно помойте все овощи и зелень. У помидоров удалите плодоножки, у перцев – семена и плодоножки. Нарежьте большими кусками.
- Измельчение Пропустите подготовленные овощи и зелень через мясорубку или измельчите в блендере до однородной массы.
- Варка: Переложите овощное пюре в толстостенную кастрюлю. Доведите до кипения и варите на среднем огне 20 минут.
- Добавление специй: Добавьте кориандр, соль и сахар. Перемешайте и варите еще 30 минут до загустения соуса.
- Чеснок: Почистите чеснок и пропустите через пресс. Добавьте в соус и варите еще 5 минут.
- Разлив по банкам: Разложите горячий сацебел по стерилизованным банкам и герметично закройте крышками. Переверните банки вверх дном и укутайте до полного охлаждения.
Секреты идеального сацебеля:
- Для более насыщенного вкуса можно добавить в соус немного орехов (грецких, кедровых) или немного винного уксуса.
- Если вы хотите получить более гладкую текстуру, протрите готовый соус через сито.
- Для более длительного хранения банки из сацебели можно стерилизовать в кипящей воде в течение 15 минут.
Подаем к столу!
Домашняя сацебеля прекрасно сочетается с мясом, птицей, рыбой, овощами и грибами. Его можно использовать в качестве соуса, маринада или просто намазывать на хлеб. Приятного аппетита!
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