Идеально дополняет мясные блюда: рецепт грузинского соуса сацебели на зиму

Сацебели – это яркий представитель грузинской кухни, ароматный и острый соус, идеально дополняющий мясо, птицу и овощи. Его насыщенный вкус сделают любое блюдо особенным. Об этом пишет Shuba.

Почему стоит приготовить сацебели дома?

Свежесть и натуральность: Вы точно будете знать, из каких ингредиентов сделан ваш соус.

Вы точно будете знать, из каких ингредиентов сделан ваш соус. Регулировка остроты: Вы можете самостоятельно подстроить уровень остроты под свои вкусовые предпочтения.

Вы можете самостоятельно подстроить уровень остроты под свои вкусовые предпочтения. Экономия: Приготовить сацебели дома гораздо дешевле, чем покупать готовый.

Необходимые ингредиенты:

Помидоры – 1 кг (выбирайте спелые, мягкие помидоры)

Болгарский перец – 3 шт. (лучше брать разноцветный для яркости)

Перец чили – 1 шт. (регулируйте количество по своему вкусу)

Зелень (кинза, петрушка) – 40 г

Кориандр молотый – 10 г

Чеснок – 5 зубчиков

Соль – 1 ст. кровати

Сахар – 1 ст. кровати

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Пошаговая инструкция:

Подготовка овощей: Тщательно помойте все овощи и зелень. У помидоров удалите плодоножки, у перцев – семена и плодоножки. Нарежьте большими кусками. Измельчение Пропустите подготовленные овощи и зелень через мясорубку или измельчите в блендере до однородной массы. Варка: Переложите овощное пюре в толстостенную кастрюлю. Доведите до кипения и варите на среднем огне 20 минут. Добавление специй: Добавьте кориандр, соль и сахар. Перемешайте и варите еще 30 минут до загустения соуса. Чеснок: Почистите чеснок и пропустите через пресс. Добавьте в соус и варите еще 5 минут. Разлив по банкам: Разложите горячий сацебел по стерилизованным банкам и герметично закройте крышками. Переверните банки вверх дном и укутайте до полного охлаждения.

Секреты идеального сацебеля:

Для более насыщенного вкуса можно добавить в соус немного орехов (грецких, кедровых) или немного винного уксуса.

Если вы хотите получить более гладкую текстуру, протрите готовый соус через сито.

Для более длительного хранения банки из сацебели можно стерилизовать в кипящей воде в течение 15 минут.

Подаем к столу!

Домашняя сацебеля прекрасно сочетается с мясом, птицей, рыбой, овощами и грибами. Его можно использовать в качестве соуса, маринада или просто намазывать на хлеб. Приятного аппетита!

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